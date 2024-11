Một đời sống tình dục lành mạnh có lợi cho sức khỏe tổng thể của cặp đôi. Không chỉ là một lợi ích sinh sản mà tình dục lành mạnh còn cải thiện cuộc sống thể chất, tinh thần, cảm xúc...

Đời sống tình dục lành mạnh của cặp đôi có nghĩa là hiểu rõ và biết đối tác muốn gì nhất. Điều này sẽ thúc đẩy sự gần gũi về tình dục và khiến đời sống của cặp đôi thú vị hơn. Sự gần gũi luôn phải có sự đồng thuận.

Sau đây là một số lợi ích sức khỏe của quan hệ tình dục lành mạnh và thường xuyên:

Ngủ ngon hơn

Quan hệ tình dục mãnh liệt khiến cơ thể giải phóng các hormone hạnh phúc gọi là oxytocin và endorphin giúp tăng cường sự thân mật và ham muốn làm điều đó nhiều lần. Các hormone sinh dục này giúp ngủ ngon hơn.

Giảm căng thẳng

Hoạt động tình dục làm giảm căng thẳng bằng cách tăng hormone endorphin có tác dụng thúc đẩy tâm trạng. Đừng quên rằng quan hệ tình dục cũng là một hình thức tập thể dục có tác dụng làm giảm căng thẳng và giúp bình tĩnh. Đây là cách nhanh nhất nhưng lành mạnh nhất để đánh bại căng thẳng.

Không chỉ là lợi ích sinh sản mà tình dục lành mạnh còn cải thiện cuộc sống thể chất, tinh thần, cảm xúc...

Giảm nguy cơ tăng huyết áp

Các chuyên gia cho biết căng thẳng quá mức có thể dẫn đến nguy cơ phát triển bệnh tăng huyết áp. Càng quan hệ tình dục điều độ thường xuyên càng có lợi ích chống lại căng thẳng, do đó ngăn ngừa khỏi nguy cơ phát triển tăng huyết áp. Thủ dâm cũng làm giảm nguy cơ tăng huyết áp vì nó làm thư giãn thần kinh và giữ cho tâm trí thoải mái.

Giúp làn da trẻ trung hơn

Khi đang bị mụn trứng cá hoặc da khô, việc quan hệ tình dục có tác dụng cho làn da có được kết cấu tươi tắn hơn. "Liều thuốc" tự nhiên này có thể là do căng thẳng được giải tỏa và bạn có suy nghĩ tích cực hơn.

Quan hệ tình dục giúp giảm nếp nhăn, làm sáng da nhờ cải thiện quá trình lưu thông máu, tăng lưu lượng ôxy cho da và các cơ quan khác. Tình dục thỏa mãn thường xuyên có thể làm giảm tác hại của stress lên làn da, đặc biệt nếu bạn “lên đỉnh”.

Giảm nguy cơ ung thư

Quan hệ tình dục làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt do xuất tinh thường xuyên. Ung thư tuyến tiền liệt về cơ bản là do sự phát triển của các tế bào bất thường tăng nhanh do giải phóng tinh trùng trong thời gian dài hơn. Thủ dâm và quan hệ tình dục đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Quan hệ tình dục nhiều hơn giúp bạn có cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và không căng thẳng.



Cân bằng nội tiết tố

Quan hệ tình dục thường xuyên làm tăng mức testosterone và estrogen. Nhìn chung, nam giới có nhiều testosterone hơn và ít estrogen hơn, ngược lại với phụ nữ. Quan hệ tình dục thường xuyên làm tăng sản xuất cả hai loại hormone này ở nam giới và phụ nữ.

Điều này dẫn đến ham muốn tình dục tốt hơn, hệ thống cơ xương khỏe hơn và sức khỏe tim mạch tốt hơn từ testosterone cao hơn. Mức estrogen cao hơn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn ở phụ nữ và tính cách điềm tĩnh hơn ở nam giới (khi kết hợp với testosterone thấp hơn).

Tăng ham muốn tình dục

Quan hệ tình dục hợp lý, thường xuyên càng làm tăng ham muốn, khoái cảm tình dục một cách tự nhiên. Quan hệ tình dục nhiều hơn giúp bạn có cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và không căng thẳng. Một mối quan hệ lành mạnh và sự hiểu biết đối phương là những yếu tố quan trọng trong khi làm "chuyện ấy".

Tốt cho tim

Quan hệ tình dục hàng ngày giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim như đột quỵ và huyết áp. Đối với người khỏe mạnh, quan hệ tình dục giúp tim khỏe hơn. Trong khi quan hệ tình dục, bạn có xu hướng thở mạnh và điều này hoạt động như một hình thức tập thể dục hô hấp và giúp tim hoạt động tốt hơn.

Tăng cường đốt cháy calo

Bạn đang muốn giảm cân? Quan hệ tình dục thường xuyên là cách tốt nhất để làm điều đó, đây là cách tự nhiên để đốt cháy calo. Một cặp đôi có ham muốn tình dục cao có xu hướng đốt cháy khoảng 108 calo trong vòng 30 phút quan hệ tình dục.

Tình dục có liên quan đến trí nhớ và khả năng tập trung tốt hơn

Trong một số nghiên cứu, quan hệ tình dục thường xuyên được chứng minh là có tác động tích cực đến trí nhớ của phụ nữ, điều này được cho là liên quan đến việc kích thích hồi hải mã. Hồi hải mã là một phần não liên quan đến việc ghi nhớ, học tập và quan hệ tình dục được cho là kích hoạt vùng này.