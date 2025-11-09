10 năm là bạn, 3 năm yêu đến cầu hôn bất ngờ trên trực thăng ở Bali

Sau gần 10 năm quen biết và hơn 3 năm yêu nhau, Mạnh Cường thuê chiếc trực thăng ở Bali (Indonesia) để ngỏ lời cầu hôn Xuân.

Khoảnh khắc chàng trai Việt cầu hôn bạn gái ở Bali Từ những đêm cùng nhau đọc sách qua điện thoại đến khoảnh khắc cầu hôn ở Bali, chuyện tình của Mạnh Cường và Thị Xuân khiến nhiều người tin rằng sự chân thành luôn có hồi đáp.

Khoảng 13h trưa 1/11 tại Bali, Mạnh Cường rủ bạn gái là Xuân đi ngắm đảo bằng trực thăng. Chàng trai nói rằng chỉ muốn cùng nửa kia quay vài đoạn video kỷ niệm để đăng mạng xã hội.

Nhìn từ trực thăng, khung cảnh hùng vĩ của núi non và bãi biển trong vắt khiến cả hai không ngừng trầm trồ. Gần 40 phút trôi qua, Xuân bắt đầu thấy hơi mệt, nửa đùa nửa thật nói: "Chán lắm rồi, cho em xuống thôi".

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, phi công bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa bãi cỏ rộng, dòng chữ "Cưới anh nhé, Xuân?" hiện lên như một thước phim lãng mạn.

Trước màn cầu hôn bất ngờ, Xuân vừa ngạc nhiên vừa bật cười. Từ trên cao, mọi thứ trông nhỏ xíu, mắt lại cận nên cô không nhìn rõ, chỉ biết quay sang bạn trai với vẻ ngờ ngợ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Thật ra, ngay lúc đó tôi đã rất vui. Nhưng phải chờ đến khi máy bay hạ cánh, anh mới quỳ xuống cầu hôn. Giây phút ấy, mọi cảm xúc như vỡ òa. Tôi chỉ biết cười trong hạnh phúc", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mạnh Cường cầu hôn Xuân sau 13 năm từ bạn bè đến người yêu.

Mạnh Cường và Xuân (đều sinh năm 2000, quê ở Hưng Yên) quen nhau đã gần 10 năm và chính thức yêu hơn 3 năm. Xuân gặp Cường khi anh vẫn là chàng trai tay trắng, giản dị và chân thành.

"Hồi cấp 3, tôi còn hay trêu: ‘Không thèm đâu, anh Cường xấu như cái que ấy'", cô bật cười nhớ lại.

Thế nhưng, sự kiên trì của Cường đã khiến Xuân dần thay đổi. Anh thường gọi điện đọc sách cho bạn gái nghe mỗi tối. Ban đầu chỉ là những trang sách về phát triển bản thân, rồi dần dần trở thành thói quen thân thuộc của cả hai.

Cặp đôi đã quen biết nhau khoảng 10 năm và chính thức yêu hơn 3 năm.

"Nghe mãi rồi tự nhiên tôi thấy thích. Ở cạnh anh, tôi thấy mình tích cực hơn, cười nhiều hơn. Anh luôn biết cách quan tâm và khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng", Xuân bộc bạch.

Tình yêu của hai người cũng có những lần giận dỗi, nhưng Cường luôn là người chủ động làm hòa. Vì vậy, cả hai chưa bao giờ giận nhau quá 24 tiếng.

Chia sẻ về dự định tương lai, Xuân cho biết cả hai đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong thời gian tới, sau hành trình thanh xuân gắn bó và cùng trưởng thành.

Xuân và Cường đã đi du lịch cùng nhau ở nhiều nơi.