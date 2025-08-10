1.000 drone tỏa sáng bầu trời Thành phố Thiên niên kỷ tại Tây Ninh

Trên hành trình vươn mình của vùng đất Tây Ninh, luôn có sự hiện diện của những người bạn đồng hành mang khát vọng lớn lao. Biểu trưng của Tập đoàn T&T Group, logo T&T Homes, hình dự án T&T Millennia cũng lần lượt rực sáng. Trên hành trình vươn lên của những vùng đất, luôn luôn có sự hiện diện của những người bạn đồng hành mang khát vọng lớn lao. Bằng nội lực và tâm huyết, Tập đoàn T&T Group đang góp sức kiến tạo những công trình hiện đại, đánh thức tiềm năng, nâng tầm diện mạo và vị thế của vùng đất trên bản đồ đất nước.