11 cách dễ dàng đánh bay làn da xỉn màu

Có nhiều bí quyết để sở hữu làn da sáng bóng, rạng rỡ theo lời khuyên của các chuyên gia và bác sĩ da liễu.

Việc đạt được làn da sáng, rạng rỡ không quá khó. Ảnh: Celestolite.

Da xỉn màu có thể do sự tích tụ của tế bào chết, bụi bẩn hoặc tình trạng mất nước. Tuổi tác và thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc cũng góp phần. Đây là những lời khuyên tốt nhất để làm sáng da, theo Byrdie.

1. Tránh xa đồ uống có cồn

Rượu có thể gây mất nước nghiêm trọng và khiến làn da xỉn màu. Đồ uống này cũng có thể làm tăng lưu lượng máu đến bề mặt da, dẫn tới vẻ ngoài ửng đỏ, lâu dần có thể không biến mất đối với một số người.

2. Ăn uống lành mạnh

Thực phẩm nạp vào cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung cũng như bề ngoài của làn da. Chúng ta nên ăn đồ chứa nhiều axit béo như cá (đặc biệt là cá hồi), hạt óc chó và hạt lanh, bởi đây là chất rất quan trọng đối với làn da khỏe mạnh. Axit béo giúp tăng cường sản xuất tế bào bên dưới bề mặt da, củng cố hàng rào bảo vệ da và giảm viêm. Đó là cách nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Ngoài ra, ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại tình trạng viêm da và tổn thương do các gốc tự do (một trong số nguyên nhân chính gây lão hóa sớm và da xỉn màu). Các loại hạt như óc chó và bí ngô hay cà chua có thể bảo vệ làn da, trong khi chocolate đen rất giàu chất chống oxy hóa giúp da khỏe mạnh.

Ngoài ra, hãy đảm bảo chế độ ăn uống giàu men vi sinh giúp đường ruột khỏe mạnh, làn da đẹp hơn.

Cá hồi giàu axit béo rất tốt cho làn da sáng khỏe. Ảnh: Getty.

3. Bôi kem chống nắng mỗi ngày

Ánh nắng mặt trời làm suy giảm mức độ axit béo thiết yếu và axit hyaluronic của da, có thể dẫn đến tình trạng xỉn màu cũng như sắc tố gọi là lipofuscin. Tùy thời gian tiếp xúc với ánh nắng, chúng ta nên sử dụng sản phẩm có chỉ số SPF phù hợp. Ví dụ, SPF 30 dành cho hàng ngày và SPF 50 cho các hoạt động như đi bộ đường dài, bơi lội, chạy bộ.

4. Tẩy tế bào chết thường xuyên

Tẩy tế bào chết là chìa khóa cho làn da trắng sáng hơn. Có thể nhẹ nhàng lấy đi tế bào chết bằng khăn hoặc kem tẩy da chết dạng hạt. Ở mức độ sâu hơn, phương pháp mài da vi điểm hoặc dùng bàn chải làm sạch da cũng có thể hữu hiệu. Chúng ta cũng có thể sử dụng chất tẩy tế bào chết hóa học, như axit glycolic hoặc axit salicylic, tùy thuộc vào loại da.

Tẩy tế bào chết cho da 2-3 lần/tuần hoặc một lần đối với làn da nhạy cảm. Việc này giúp cơ thể liên tục loại bỏ lớp da chết và sản sinh các tế bào da mới, căng mọng, sáng hơn.

5. Khởi đầu ngày mới với vitamin C

Một ly nước cam chứa nhiều vitamin C mỗi ngày có thể tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó, vitamin C cũng là chất chống oxy hóa nổi tiếng có thể giảm các dấu hiệu lão hóa và làm sáng da. Vitamin C cũng bảo vệ da khỏi các gốc tự do liên quan đến tia UV, làm sáng những đốm đen và cải thiện vẻ ngoài tổng thể của làn da.

Bổ sung vitamin C cho cơ thể giúp làn da tươi sáng hơn. Ảnh: Getty.

6. Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ ngon không chỉ quan trọng cho cơ thể, mà cũng có thể là chìa khóa cho làn da sáng khỏe. Sự tái tạo tế bào xảy ra trong giấc ngủ, do đó việc thiếu ngủ sẽ trực tiếp đóng vai trò trong việc tái tạo da kém, dẫn đến làn da mệt mỏi và xỉn màu. Nếu khó ngủ, hãy thử sản phẩm xịt gối để đi vào giấc ngủ nhanh hơn hoặc ăn kẹo ngủ melatonin.

7. Dùng kem dưỡng ẩm có axit hyaluronic

Tăng cường kem dưỡng ẩm có thể là chìa khóa cho làn da ngậm nước, sáng hơn, đặc biệt là loại có chứa axit hyaluronic. Đây là chất giữ ẩm tốt hơn bất kỳ thành phần nào khác.

8. Luôn làm sạch da

Cố gắng rửa mặt 2 lần/ngày: sáng vừa thức dậy và trước khi đi ngủ. Điều này giúp lấy đi bụi bẩn và dầu tích tụ trên bề mặt da, đồng thời loại bỏ lớp trang điểm. Bụi bẩn, dầu và lớp trang điểm không được xử lý có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, làm nặng da và dẫn đến làn da xỉn màu.

Tẩy da chết 2-3 lần/tuần giúp làn da sáng mịn, căng mọng hơn. Ảnh: Adobe Stock.

9. Chống lại các tác nhân môi trường với sản phẩm chăm sóc da

Môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của chúng ta. Một số yếu tố có thể gây ra làn da xỉn màu là quá nhạy cảm, điều này khiến lớp biểu bì xây dựng lớp bảo vệ dày hơn trên da, dẫn đến kết cấu xỉn màu và thô ráp. Ngoài ra, ô nhiễm được chứng minh là phá vỡ hệ vi sinh vật trên da và tăng sản xuất bã nhờn, mụn trứng cá.

10. Đắp mặt nạ hàng tuần

Lựa chọn mặt nạ có các thành phần như nghệ, niacinamide, vitamin B3 và axit alpha-hydroxy (AHA)... giúp làm mịn kết cấu da, chống lại mụn trứng cá và thêm vẻ rạng rỡ.

11. Bỏ thuốc lá

Hút thuốc có hại cho sức khỏe nói chung và làn da nói riêng. Các chất độc trong thuốc lá không chỉ đẩy nhanh những dấu hiệu lão hóa dễ nhìn thấy, mà còn dẫn đến làn da thiếu sức sống do làm giảm chất lượng oxy và lượng vitamin thường được cung cấp cho da.