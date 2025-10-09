11 trường của Việt Nam lọt top đại học hàng đầu thế giới

So với xếp hạng đại học thế giới năm 2025, thứ hạng của các trường Việt Nam năm 2026 không tăng, nhưng số lượng góp mặt trong danh sách đã tăng từ 9 lên 11.

Việt Nam có 11 đại diện lọt vào xếp hạng đại học năm 2026 của THE. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 9/10, Times Higher Education (THE) công bố xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Trong xếp hạng lần này, Việt Nam có 11 cái tên được xếp hạng, tăng 5 trường so với xếp hạng 2024 và tăng 2 trường so với xếp hạng 2025.

Thứ hạng không thay đổi

Năm nay, bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của Times Higher Education (THE) bất ngờ ghi nhận số lượng cơ sở giáo dục được xếp hạng cao kỷ lục với 2.191 trường đại học tham gia, tăng 5% so với năm 2025.

Về phần Việt Nam, Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp tục là đại diện của Việt Nam giữ vị trí cao nhất (hạng 501-600) với tổng điểm đánh giá 501-600, trong đó chỉ số nghiên cứu đạt đến 92,1 điểm đánh giá. Theo sau đó là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, đều giữ vị trí 601-800, không thay đổi so với xếp hạng 2025.

Hai cái tên mới xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay là Đại học Nguyễn Tất Thành (hạng 1.001-1.200) và Đại học Đà Nẵng (hạng 1.501+).

Các trường còn lại được xếp hạng như sau: Đại học Y Hà Nội (hạng 801-1.000), Đại học Mở TP.HCM (hạng 1.201-1.500), Đại học Quốc gia Hà Nội (hạng 1.201-1.500), Đại học Bách khoa Hà Nội (hạng 1.501+), Đại học Huế (hạng 1.501+), Đại học Quốc gia TP.HCM (hạng 1.501+).

Trong xếp hạng đại học năm 2025, Đại học Văn Lang từng xuất hiện ở trạng thái "reporter", nhưng năm nay không còn được nêu tên.

Châu Á bật tăng, Mỹ bất ổn

Ở top 10 của bảng xếp hạng, một lần nữa Đại học Oxford (Anh) nắm giữ vị trí đầu bảng, duy trì thứ hạng trong 10 năm liên tiếp. Đại diện của Mỹ là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) duy trì hạng 2 trên xếp hạng và chỉ thua Oxford 0,5 điểm đánh giá.

Đại học Princeton (Mỹ) tiếp tục tăng hạng, đồng vị trí với Đại học Cambridge với hạng 3. Trong khi đó, 2 đại diện khác của Mỹ là Đại học Harvard và Đại học Stanford giữ vị trí số 5.

Chuyên gia lo ngại những chính sách của ông Trump có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng đại học Mỹ trong những năm tới. Ảnh: Harvard University.

Ở khu vực châu Á, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tiếp tục là đại diện giữ vị trí cao nhất trong khu vực với hạng 12, theo sau đó là Đại học Bắc Kinh với hạng 13. Một đại diện khác của châu Á là Đại học Quốc gia Singapore vẫn duy trì hạng 17 giống xếp hạng năm 2025.

Cũng theo Times Higher Education, Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu chiếm tới 6 vị trí trong top 200 nhờ cải thiện danh tiếng giảng dạy và tỷ lệ sinh viên/giảng viên. Hàn Quốc cũng tăng đáng kể ở chỉ số chất lượng nghiên cứu và hiện có 4 trường trong top 100 - nhiều nhất từ trước tới nay.

Trong khi vị thế của Nhật Bản giảm nhẹ so với năm trước, 21% các trường đại học Trung Quốc lại tăng điểm đánh giá và có đến 5 trường lọt top 40 (tăng 2 trường so với xếp hạng 2025) và 35 trường lọt top 500, nhiều hơn cả Australia.

Về phần Mỹ, quốc gia này vẫn chiếm 7/10 vị trí đầu bảng nhưng số trường lọt top 100 giảm đến 38 trường so với xếp hạng năm 2025. Với top 500, nước này vẫn chiếm ưu thế với 102 trường, nhưng đây là con số thấp nhất mà Times Higher Education từng ghi nhận.

Đáng chú ý hơn, nếu tính điểm xếp hạng trung bình, Mỹ cũng giảm điểm và 25 trường rơi xuống vị trí thấp kỷ lục, ví dụ như Đại học Chicago (hạng 15), Đại học Columbia (hạng 20) và Đại học Duke (hạng 28).

Times Higher Eucation nói rằng những kết quả này phản ánh hiệu suất của các trường Mỹ trước làn sóng tấn công chưa từng có của chính quyền Tổng thống Trump đối với giáo dục đại học.

Các chuyên gia lo ngại rằng khi tác động của những chính sách như giảm tài trợ nghiên cứu, giảm số lượng sinh viên, học giả quốc tế bắt đầu thể hiện rõ trong dữ liệu, nguy cơ thứ hạng đại học Mỹ sụt giảm có thể nghiêm trọng hơn, ngay cả với những trường hàng đầu.

Bàn thêm về vấn đề này, GS Ming Cheng tại Đại học Sheffield Hallam nhận định dù chính sách của ông Trump có thể bị phản kháng hoặc thay đổi bởi tình hình địa chính trị, tác động tiêu cực vẫn rất rõ ràng.

“Nếu chính quyền ông Trump tiếp tục ép buộc các trường hàng đầu phải phục tùng yêu cầu của mình, tôi e là sẽ xảy ra tình trạng chảy máu chất xám trong các cơ sở giáo dục Mỹ, khiến thứ hạng giảm sút”, bà nói.