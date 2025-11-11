13 công nhân ở Huế nhập viện sau bữa ăn trưa

Sau bữa ăn trưa, 13 công nhân ở Huế nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Nhân viên y tế thăm khám cho người bệnh nghi ngộ độc. Ảnh: T.H.

Tối 11/11, BSCKII Lê Quang Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà (TP Huế), cho biết đơn vị đang tiếp nhận và điều trị 13 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, 12 công nhân của một công ty tại Khu công nghiệp trên địa bàn phường Hương Trà xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.

Sau đó, có thêm một công nhân khác được đưa đến trung tâm để thăm khám, nâng tổng số ca lên 13 người.

Các bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, dị ứng. Qua khai thác dịch tễ, thực đơn bữa trưa gồm cá, trứng và một số món ăn khác. Sau khi được cấp cứu và điều trị ban đầu, các trường hợp đều ổn định.

Theo BSCKII Lê Quang Hiệp, trong số này có 2 ca ban đầu diễn tiến nặng hơn, trung tâm bố trí nhân lực và thuốc men để điều trị kịp thời. Hiện sức khỏe tất cả các bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi.