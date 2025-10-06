14 người sống chen chúc trong căn hộ như 'chuồng heo' ở Singapore

Vì không kiểm tra kỹ, người phụ nữ sốc khi đến nhận nhà thuê mới biết phải sống chung với 14 người. Chủ nhà không cho mở cửa sổ, khiến không gian hôi hám như "chuồng heo".

Một căn phòng giường tầng mà Liu thuê. Ảnh: Handout.

Giấc mơ bắt đầu cuộc sống mới ở Singapore của người phụ nữ họ Liu (41 tuổi, đến từ Trung Quốc) vỡ tan khi cô trót thuê căn phòng phải chen chúc cùng ít nhất 14 người khác, theo SCMP.

Người này đến Singapore vào giữa tháng 8 để làm việc tại một thẩm mỹ viện. Thời gian gấp rút, Liu vội trả 700 USD bao gồm một tháng tiền thuê nhà và tiền đặt cọc mà không khảo sát trước.

Ngày chuyển đến, Liu sốc vì căn hộ chật kín người thuê. Hai trong số 4 phòng có tận 6 người ở, trong đó, mỗi phòng có một cặp vợ chồng. Đồ đạc vương vãi, chỉ chừa một lối đi hẹp giữ các phòng. Khăn tắm treo khắp phòng khách và nhà bếp. Bức tường và nhà vệ sinh vàng ố "bẩn thỉu".

Liu cho biết căn hộ 4 phòng, hai nhà vệ sinh nhưng chủ nhà chỉ cho phép dùng một cái, nghĩa là 14 người phải dùng chung một nhà vệ sinh. Ngoài ra, căn hộ có quy định cấm mở cửa sổ, khiến cả căn phòng bốc mùi hôi hám.

"Đó không phải là nơi để con người sinh sống", Liu nói và cho biết thêm đã chuyển khỏi nhà sau 10 ngày chịu đựng. Người này đã phơi bày cuộc sống tại đây trên mạng xã hội.

Trước bài đăng tố cáo của Liu, chủ nhà thừa nhận cô cho thuê giường trong căn hộ nhưng lập tức điều chỉnh căn hộ thành "nhà ở công cộng giá cả phải chăng" được Hội đồng Nhà ở và Phát triển (HDB) công nhận.

Tuy nhiên, HDB quy định mỗi loại căn hộ đều được giới hạn số người ở. Chẳng hạn số lượng người thuê tối đa trong căn hộ 4 phòng ngủ là 8 người và căn hộ 3 phòng là 6 người thuê. Đối với căn hộ một phòng và 2 phòng, con số là 4.

Theo HDB, những người vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình phạt tài chính hoặc bắt buộc bán lại căn hộ.

Trên mạng xã hội, bài viết nhận nhiều sự quan tâm, đa phần là chỉ trích hành động của chủ nhà. "Người chủ nên bị tống vào tù", "những chủ nhà như vậy nên bị phạt tài chính nhiều hơn số tiền họ kiếm được", một số người để lại bình luận.

Tình trạng chủ nhà bất chấp quy định pháp luật, nhồi nhét người cho thuê không phải là vấn đề mới tại đảo quốc sư tử. Năm 2023, nhân viên bất động sản Ina Sultan phát hiện có đến 40 người sống chui tại một căn hộ ở Singapore, AsiaOne đưa tin.

Trong giai đoạn 2019-2023, có 800 trường hợp chủ nhà vi phạm quy định cho thuê của HDB, theo CNA. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn chấp nhận sống chen chúc như vậy bởi giá thuê bất động sản đắt đỏ ở Singapore.

Giá thuê căn hộ riêng hai phòng ngủ tại Singapore thuộc hàng đắt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với 2.897 USD /tháng. Con số này đắt gấp 5 lần so với các thành phố khác như Tokyo ( 613 USD /tháng) và Seoul ( 677 USD tháng), theo báo cáo Chỉ số khả năng tiếp cận nhà ở của Trung tâm Nhà ở châu Á - Thái Bình Dương của Viện Đất đai đô thị (ULI), công bố vào 21/5/2024. Xếp sau là Hong Kong (Trung Quốc) với giá thuê mỗi tháng là 1.725 USD .