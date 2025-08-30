143 trụ cột tháp Tam Thắng ở TP.HCM lên đèn, gần như hoàn thiện

2 ngày trước lễ Quốc khánh 2/9, công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân chính thức thử nghiệm đèn tại 143 trụ cột tháp Tam Thắng. Đơn vị thi công đánh giá mức độ hoàn thiện gần tối đa, chỉ bổ sung một vài đèn hắt từ phần chân tháp.

Đài phun nước cạn với diện tích khoảng 665 m2 phía trước cũng sẵn sàng cho đêm biểu diễn nghệ thuật tối ngày 2/9. Không chỉ rực rỡ sắc màu, khu vực nhạc nước mang lại trải nghiệm sống động với đa dạng hiệu ứng. Hơn 1.000 công nhân, kỹ sư làm việc ngày đêm trên công trường chỉnh trang đường Thùy Vân và công viên Bãi Sau trong gần 7 tháng để kịp thời khánh thành đúng vào dịp Quốc khánh, đón người dân, du khách vui chơi dịp lễ.

Buổi thử nghiệm ánh sáng thu hút sự tò mò của đông đảo người dân. Theo đơn vị đầu tư, ngày khánh thành công trình sẽ càng tỏa sáng, lấp lánh ánh đèn. Dự kiến, ngay từ đêm 30/8, tháp Tam Thắng sẽ lên đèn xuyên suốt phục vụ công chúng.

Góc nhìn từ tháp hướng về đường Lê Hồng Phong. Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phường Vũng Tàu sẽ là một trong số điểm đến trọng yếu dịp 2/9 năm nay với 8 chương trình nổi bật. Tâm điểm là đêm nghệ thuật quy mô lớn diễn ra tại quảng trường Thùy Vân.

Tháp Tam Thắng là công trình kiến trúc điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân, được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m vuông bao gồm các trụ tháp và bậc cấp. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, bản thiết kế tháp Tam Thắng được lựa chọn sau 3 lần từ một cuộc thi do UBND Vũng Tàu cũ tổ chức thi tuyển từ năm 2024.

Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam (đơn vị thiết kế) cho biết hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển lớn. Trong đó, cột cao nhất có chiều cao hơn 31,6 m. Cột thấp nhất cao 10,9 m. Trong ảnh là tháp Tam Thắng nhìn từ đường Lê Hồng Phong, hướng đài tưởng niệm liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Nhân.

