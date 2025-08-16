143 trụ cột tháp Tam Thắng ở TP.HCM 'phát sáng' dưới nắng

143 trụ đa giác với gạch gốm mosaic trên phần đỉnh giúp tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu , TP.HCM) lung linh vào ban ngày và rực rỡ về đêm nhờ hệ thống đèn trên mỗi cột. Trước thềm khánh thành vào ngày 19/8, công trình kiến trúc điểm nhấn của quảng trường Thùy Vân gây ấn tượng với người dân, du khách bởi độ hoành tráng. Bộ ảnh của Minh Lộc (ngụ phường Phú Mỹ) vào chiều ngày 13/8 lột tả nét hiện đại, mức độ dịu dàng của công trình trong ánh chiều tà. Ảnh: Minh Lộc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lộc nói: "Lâu lắm rồi tôi mới được thấy biển từ phía công viên Bãi Sau. Sau khi chính quyền thu hồi đất để chỉnh trang, khu vực này như được thay áo mới. Các công trình tại đây tương đối hiện đại, đặc biệt là tháp Tam Thắng. Buổi chiều nắng phả xuống tháp khá đẹp, dự kiến đây sẽ là điểm hút khách check-in tại Vũng Tàu thời gian tới". Ảnh: Minh Lộc.

Theo ghi nhận ngày 15/8, hệ thống phun nước, đèn của tháp Tam Thắng đã sẵn sàng cho sự kiện kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Dự kiến, đơn vị thi công sẽ lên đèn lần đầu tiên vào tối ngày 17/8. Theo công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam (đơn vị thiết kế), hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển lớn. Hệ thống đèn được lắp tại phần đỉnh cột, tạo hiệu ứng hắt sáng từ trên xuống. Trong ảnh là tháp Tam Thắng nhìn từ đường Lê Hồng Phong, hướng đài tưởng niệm liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Nhân.

Bên cạnh tháp, một số công trình khác như sân bóng rổ, 5 vị trí hầm đi bộ kết nối từ khu khách sạn, nhà vệ sinh, trạm dịch vụ công cộng, điểm vui chơi giải trí, tập thể thao... nằm trên 2 lô đất 165, 165A đường Thùy Vân, cũng đạt tỷ lệ hoàn thiện trên 85%. Ảnh: Hoàng Nhân.

Dù chưa chính thức khánh thành, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân cho thấy hiệu quả bước đầu khi đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thư giãn của người dân. Không gian hướng biển thông thoáng, hệ thống cây xanh làm đẹp thành phố. Ảnh: Minh Lộc.

Bộ ảnh của Minh Lộc không chỉ thể hiện nét hiện đại mới của Vũng Tàu, mà còn ghi lại nét sinh hoạt thường ngày của người dân tại quảng trường. Tuyến đường ven biển dài 3,2 km qua Bãi Sau là một trong số địa điểm quan trọng, được kỳ vọng góp phần phát triển ngành du lịch TP.HCM. Ảnh: Minh Lộc.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình