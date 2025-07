152.000 lượt người Việt học GenAI, tăng 400%

Nhu cầu học về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) bùng nổ tại Việt Nam, với hơn 152.000 lượt ghi danh trên Coursera - nền tảng học trực tuyến lớn nhất thế giới.

Coursera ghi nhận hơn 1,8 triệu người dùng đăng ký học tại Việt Nam. Ảnh: Unsplash.

Thông tin này được ông Greg Hart, Giám đốc điều hành của Coursera, đưa ra tại họp báo sáng 9/7.

Theo thống kê của của Coursera, việc học trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Nền tảng này ghi nhận hơn 1,8 triệu người dùng đăng ký học tại Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng 22% mỗi năm. Độ tuổi trung bình của học viên Việt Nam là 30, trong khi thế giới là 34 tuổi.

Xu hướng học tập bao gồm các khóa học liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng số, các dự án thực tế...

Đáng chú ý, nhu cầu học về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) bùng nổ. Năm 2024, cứ mỗi 11 phút sẽ có 1 lượt đăng ký khóa học về GenAI đến từ Việt Nam. Sang năm 2025, con số này tăng lên, cứ mỗi 4 phút lại có 1 lượt đăng ký.

Hiện có hơn 800 khóa học và dự án về GenAI trên Coursera, với hơn 152.000 lượt đăng ký từ Việt Nam, tăng 400% so với cùng kỳ năm trước.

Gen Y (những người sinh năm 1981 đến 1996) là nhóm dẫn đầu về lượt đăng ký khóa học GenAI tại Việt Nam với 61%. Theo sau là Gen Z với 27% và Gen X là 11%.

Tuy nhiên, báo cáo kỹ năng toàn cầu của Coursera cho thấy Việt Nam xếp thứ 67 về mức độ trưởng thành AI. Ông Greg cho rằng Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để thu hẹp khoảng cách này, và học tập trực tuyến là một trong những cách tốt nhất để giúp thu hẹp khoảng cách đó.

Ông Greg Hart, Giám đốc điều hành của Coursera, trao đổi tại họp báo. Ảnh: BTC.

Những khóa học GenAI được nhiều người Việt quan tâm như Supervised Machine Learning: Regression & Classification của Đại học Stanford; AI for Everyone của tổ chức giáo dục công nghệ DeepLearning.AI hay Python for Data Science, AI & Development của Tập đoàn IBM...

Theo CEO Coursera, những khóa học này trước đây chỉ có tiếng Anh, hiện đã có phụ đề tiếng Việt, giúp người học ở Việt Nam dễ tiếp cận và theo học hơn.

Hiện tại, để hỗ trợ người Việt học trực tuyến, Coursera đã ra mắt hơn 3.000 khóa học có bản dịch tiếng Việt. Người học có thể truy cập vào các bài đọc, phụ đề bài giảng bằng video, làm bài kiểm tra và tham gia các cuộc thảo luận với bạn học hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Ngoài ra, các khóa học này có tích hợp các tính năng mới, sử dụng AI để cá nhân hóa và tăng tính tương tác trong quá trình học.

Coursera ra đời năm 2012, liên kết với 350 đại học và doanh nghiệp lớn trên thế giới để cung cấp các khóa học trực tuyến. Tính đến 31/3/2025, nền tảng đã có hơn 175 triệu người học trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, hiện có 5 trường đại học sử dụng Coursera để nâng cao năng lực cho sinh viên, bao gồm Đại học FPT, Đại học Văn Lang, Đại học Phenikaa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).