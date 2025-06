16 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng

THE công bố danh sách trường đại học có tầm ảnh hưởng năm 2025 (Impact Ranking), 16 đại học của Việt Nam lọt top, tăng 3 cơ sở so với năm ngoái.

Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: FBNT.

Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) vừa công bố xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng (Impact Ranking) năm 2025.

Trong số 2.526 trường đại học từ 130 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, Việt Nam có 16 đại diện, nhiều nhất từ trước đến nay.

Bốn đại học cùng xếp trong tốp 301-400 gồm Đại học FPT, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Kinh tế TP.HCM.

Trong đó, chỉ Đại học Nguyễn Tất Thành giữ hạng 301-400 so với năm ngoái, ba trường còn lại đều tăng từ hạng 401-600 lên.

Một số trường bị tụt hạng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Lạc Hồng.

Bốn trường mới được xếp hạng năm nay gồm Đại học Nam Cần Thơ (1.001-1.500), Đại học Thương mại (1.001-1.500), Đại học Đông Á (1.501+), Đại học Huế (1.501+).

Danh sách các đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng như sau:

STT Trường Thứ hạng năm 2024 Thứ hạng năm 2025 1 Đại học FPT 401-600 301-400 2 Đại học Kinh tế quốc dân 401-600 301-400 3 Đại học Nguyễn Tất Thành 301-400 301-400 4 Đại học Kinh tế TP.HCM 401-600 301-400 5 Đại học Duy Tân 401-600 401-600 6 Đại học Tôn Đức Thắng 401-600 401-600 7 Đại học Văn Lang 801-1.000 601-800 8 Đại học Bách khoa Hà Nội 601-800 801-1.000 9 Đại học Quốc gia Hà Nội 401-600 801-1.000 10 Đại học Mở TP.HCM 1.001-1.500 1.001-1.500 11 Đại học Nam Cần Thơ - 1.001-1.500 12 Đại học Phenikaa 1.001-1.500 1.001-1.500 13 Đại học Thương mại - 1.001-1.500 14 Đại học Đông Á - 1.501+ 15 Đại học Huế - 1.501+ 16 Đại học Lạc Hồng 1.001-1.500 1.501+

Đây là lần thứ 7 THE công bố bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng. Impact Ranking đánh giá các đại học trong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Một số tiêu chí được xếp hạng như: Xóa nghèo (No Poverty); xóa đói (Zero Hunger); sức khỏe tốt và đời sống an lạc (Good Health and Wellbeing); chất lượng giáo dục (Quality Education); bình đẳng giới (Gender Equality); nước sạch và vệ sinh môi trường (Clean Water and Sanitation); năng lượng sạch và giá cả hợp lý (Affordable and Clean Energy); tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (Decent Work and Economic Growth); hợp tác vì các mục tiêu phát triển (Partnerships for the goals)...

Năm nay, 8 quốc gia/vùng lãnh thổ lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng bền vững gồm Botswana, Burkina Faso, El Salvador, Estonia, Maldives, Namibia, Papua New Guinea và Senegal.

Đại học Western Sydney của Australia tiếp tục dẫn đầu THE Impact Rankings (năm thứ 4 liên tiếp). Đại học Manchester của Anh xếp hạng hai. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đại học Quốc gia Kyungpook của Hàn Quốc, Đại học Griffith và Đại học Tasmania của Australia.

Các trường đại học châu Á chiếm hơn một nửa tổng số vị trí trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, 10 trên tổng số 17 hạng mục SDG riêng lẻ đang được dẫn đầu bởi một trường đại học châu Á. Điều này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của khu vực trong nỗ lực phát triển bền vững.