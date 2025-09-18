16 trường có sai sót trong vụ thí sinh 'đỗ thành trượt'

Theo Bộ GD&ĐT, trong đợt xét tuyển chung, 16 trường có sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của gần 1.000 thí sinh, song đến nay đã được khắc phục.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Bộ khẳng định toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ đăng ký dự tuyển, nộp lệ phí, lọc ảo và xác nhận nhập học, không có sai sót nào từ hệ thống chung.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, năm 2025, một số cơ sở đào tạo còn để xảy ra sai sót và xử lý chậm gây lo lắng, bức xúc cho thí sinh và gia đình.

Lý do có sai sót

Cụ thể, trong đợt xét tuyển chung năm 2025, 16 trường có sự cố kỹ thuật, hưởng đáng kể đến kết quả trúng tuyển của gần 1.000 thí sinh. Đến nay, những sai sót này đã được khắc phục, đảm bảo quyền lợi cho các em.

Nguyên nhân của các sai sót này chủ yếu nằm ở 3 nhóm: Tâm lý chủ quan của một số cơ sở giáo dục đại học, cán bộ kỹ thuật của trường mắc sai sót trong dữ liệu đầu vào của thí sinh; chưa tìm hiểu đầy đủ và thực hiện đúng quy chế tuyển sinh dẫn đến sai sót trong công bố và xác lập các điều kiện, tiêu chí xét tuyển (tổ hợp môn xét tuyển, ngưỡng đầu vào, tiêu chí phụ...).

Bộ nêu rõ nhiều cơ sở đào tạo áp dụng các phương thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho cùng một ngành nhưng chưa bảo đảm khả năng đánh giá tương đương về năng lực của người học.

Do sử dụng nhiều phương thức không đánh giá cùng một nhóm năng lực tương đương của người học nên các cơ sở đào tạo gặp khó khăn khi phải đưa ra quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, có sự lúng túng khi triển khai của một số trường đại học.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đã đưa tin, không ít phụ huynh, thí sinh dùng từ "rối loạn" cho mùa tuyển sinh đại học năm nay khi hàng loạt sự cố xảy ra.

Cụ thể, thí sinh phản ánh trang web của Bộ GD&ĐT không thể truy cập, thí sinh không biết đỗ hay trượt dù đã biết điểm chuẩn.

Nhiều thí sinh nhận thông báo trúng tuyển ở một trường nhưng hệ thống của Bộ GD&ĐT lại hiển thị trượt. Ngoài ra, có em không đủ điểm đỗ nhưng vẫn được báo trúng tuyển "ảo" và bị khóa các nguyện vọng sau.

Ngoài các vấn đề nêu trên, bộ còn chỉ rõ trong mùa tuyển sinh năm 2025, một số cơ sở đào tạo lạm dụng các hình thức cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên, dẫn tới một số ngành có điểm chuẩn rất cao bất hợp lý.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, 6 ngành ở 4 trường lấy điểm chuẩn tuyệt đối (30/30 điểm). Đáng chú ý, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, cả nước chỉ có 9 thí sinh đạt 30 điểm. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chính là quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và cộng điểm thưởng

Thông tin thêm về việc lọc ảo tới 10 lần thay vì 6 lần như dự kiến ban đầu, Bộ GD&ĐT cho biết riêng nhóm miền Bắc (do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, tổ chức xét tuyển chung cho 65 cơ sở đào tạo), phần mềm xét tuyển ban đầu có hiện tượng quá tải do khối lượng tính toán lớn.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu kéo dài thời gian lọc ảo toàn quốc thêm 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm thời gian công bố kết quả xét tuyển đúng kế hoạch (ngày 22/8). Hệ thống đăng ký nhập học trực tuyến được mở từ ngày 25/8 cho tới hết ngày 2/9 (kéo dài 3 ngày so với kế hoạch).

Theo đánh giá của bộ, những vấn đề bất cập của việc tổ chức xét tuyển sớm và việc phân chia chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển trong các năm trước đã cơ bản được khắc phục.

Toàn bộ quy trình tổ chức xét tuyển diễn ra minh bạch, không còn có sự chênh lệch bất hợp lý về điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành, một trường.

Các trường công bố phương thức tuyển sinh từ tháng 10/2025

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2025-2026, bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025. Ban hành đề án tuyển sinh áp dụng cho năm 2027 (sớm hơn có thể).

Nhiệm vụ khác trong thời gian tới là các đơn vị hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2025 theo đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định, phù hợp với quy chế của Bộ GD&ĐT và của cơ sở đào tạo.

Bộ cho biết sẽ công bố quy chế tuyển sinh sửa đổi bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đồng thời, quy chế mới có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026. Ngoài ra, bộ cũng sẽ ban hành chính sách mới về ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.