18 năm hôn nhân của Tổng thống Pháp và vợ

Tại đây, bà Brigitte làm giáo viên môn tiếng Pháp, tiếng Latin và kịch nghệ. Ông Macron là học sinh của bà Brigitte, học cùng lớp với con gái lớn của bà là Laurence - hiện là bác sĩ tim mạch. Hai cô trò bắt đầu thân thiết nhờ có chung niềm đam mê văn học và cùng cộng tác trong một vở kịch có tên The Art of Comedy, do bà Brigitte đạo diễn và ông Macron tham gia diễn xuất.