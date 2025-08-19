19 quan chức ngành y bị kỷ luật sau vụ ngoại tình chấn động Trung Quốc

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) vừa công bố kết quả điều tra vụ Dong Xiying - thực tập sinh dùng hồ sơ giả, đạo văn, mối quan hệ để lọt vào bệnh viện, trường y danh tiếng.

Xiao Fei (bên trái), bác sĩ phẫu thuật 39 tuổi và Dong Xiying, thực tập sinh 29 tuổi. Ảnh: Weibo.

Theo NHC, 19 quan chức tại 5 bệnh viện, trường đại học bị kỷ luật, từ cảnh cáo, giáng chức đến cách chức. Ban Xiaojuan - cô ruột của Dong, giáo sư kiêm phó hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh - bị đình chỉ, cấm hướng dẫn nghiên cứu sinh. Qiu Guixing, giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của Dong, bị phê bình nghiêm khắc, Sixth Tone đưa tin.

Dong chỉ có bằng cử nhân kinh tế ở Mỹ nhưng vẫn được nhận vào chương trình thí điểm “4+4” của Peking Union Medical College (PUMC). Người thân đã làm giả bảng điểm để hợp thức hóa điều kiện đầu vào, sau đó sắp xếp để Dong dùng luận văn của người khác làm luận án tiến sĩ. Nhiều bài báo khoa học đứng tên cô cũng bị phát hiện gian lận.

Vụ việc khởi phát từ tháng 4, khi một bức thư dài 9 trang của vợ Xiao Fei (39 tuổi) - bác sĩ phẫu thuật tại China-Japan Friendship Hospital - lan truyền trên mạng. Trong thư, người vợ tố cáo Xiao ngoại tình với nhiều đồng nghiệp nữ, trong đó có Dong Xiying. Lá thư cũng nêu chi tiết rằng tháng 7/2024, Xiao và Dong từng bỏ mặc một bệnh nhân đang gây mê suốt 40 phút, sau khi Xiao lao ra ngoài tranh cãi với một bác sĩ đã chỉ trích Dong.

Sau khi điều tra, Xiao bị sa thải và tước giấy phép hành nghề trong 5 năm. Sự chú ý từ vụ ngoại tình này nhanh chóng kéo dư luận chuyển sang nghi vấn về bằng cấp và con đường thăng tiến bất thường của Dong.

Tháng 5, NHC đã thu hồi bằng tiến sĩ, chứng chỉ học vị và giấy phép hành nghề của Dong. Báo cáo cuối cùng ngày 15/8 khẳng định thêm nhiều cán bộ liên quan bị xử lý, đồng thời yêu cầu siết chặt chương trình “4+4” bao gồm việc kiểm tra hồ sơ kỹ hơn, bổ sung bước kiểm tra đạo văn sau khi bảo vệ luận án và bắt buộc 3 năm thực tập chuẩn hóa.

Ngay sau báo cáo, China-Japan Friendship Hospital và Peking Union Medical College đều thay đổi lãnh đạo. Truyền thông Trung Quốc gọi đây là “khối u ác tính” trong ngành y cần loại bỏ, đồng thời kêu gọi cải cách sâu hơn trong đào tạo và giám sát.