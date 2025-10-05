2,3 triệu học sinh Hà Nội nghỉ học tránh bão Matmo

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở GD&ĐT thông báo nghỉ học ngày 6/10 và chuyển sang hình thức học online.

Học sinh Hà Nội được nghỉ học trong ngày 6/11. Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 5/10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo gửi các UBND phường, xã, đơn vị, trường học trực thuộc sở về việc thực hiện công điện số 1753/CĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và công điện số 16/CĐ-UBND của UBND TP về việc ứng phó với bão số 11.

Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Cùng với đó, sở yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học; thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về sở thông qua phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên để xử lý theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất. Tính đến 14h ngày 5/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20.8 độ Vĩ Bắc, 110.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 12-13 (tương đương 118-149 km/h),

Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.