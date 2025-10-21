2 cô gái trẻ tham gia nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) đã bắt giữ 6 đối tượng mang hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Ngày 15/10, Công an xã Phúc Thịnh nhận được tin báo có 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau tại khu vực thôn Phù Liễn, xã Phúc Thịnh. Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh các đối tượng có liên quan.

Qua điều tra, Công an xã xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn qua mạng xã hội giữa N.B.M.T (SN 2008, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và một nhóm thanh niên khác.

Nhóm đối tượng liên quan vụ việc.

Khoảng 19h ngày 15/10, T nhắn tin cho Nguyễn Thùy Trang (SN 2005; trú tại Phúc Thịnh, Hà Nội) kể lại việc mâu thuẫn với một nhóm thanh niên, rồi rủ đi "giải quyết".

Sau đó, Trang rủ thêm Trần Thảo Nguyên (SN 2007; trú tại Sơn Đông, Phú Thọ), Nguyễn Trung Thao (SN 2003; trú tại Xuân Cẩm, Bắc Ninh) và Đoàn Văn Giang (SN 2005; trú tại Phúc Thịnh, Hà Nội) cùng tham gia.

T tiếp tục gọi Nguyễn Trọng Chiến (SN 2006; trú tại Phúc Thịnh, Hà Nội) đến hỗ trợ. Cả nhóm điều khiển xe máy, mang theo hung khí như gậy gỗ, gạch, tìm đến khu vực Bắc Hồng, thì gặp nhóm đối thủ. Các đối tượng điều khiển xe máy truy đuổi nhau với tốc độ cao, sau đó dùng gậy và gạch tấn công lẫn nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng trên về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".