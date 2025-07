2 con gái của Steve Jobs: Người được cưng chiều, người từng bị chối bỏ

Brennan-Jobs hiện 47 tuổi. Bà từng theo học Đại học Harvard và dành một năm du học tại King’s College ở London (Anh). Sau khi tốt nghiệp Harvard năm 2000, bà chuyển đến Manhattan để theo đuổi sự nghiệp viết lách, từng cộng tác với các tạp chí như Vogue, The Massachusetts Review và O, The Oprah Magazine. Bà có một con trai với chồng là Bill, một nhà thiết kế phần mềm. Ảnh: The New York Times.