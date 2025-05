2 cựu GĐ điện lực Bình Thuận bị chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân mua chuộc

Khởi tố Nguyễn Công Huân cầm đầu nhóm 31 người buôn vũ khí, ma túy

0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về các hành vi: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cho vay nặng lãi... ở Long An.