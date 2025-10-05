2 địa phương cho nhà trường tự quyết việc nghỉ học tránh bão Matmo

Hải Phòng và Bắc Ninh cho phép các cơ sở giáo dục tự quyết định việc nghỉ học tránh bão, đồng thời phải có phương án khắc phục hậu quả sau bão (nếu có).

Hải Phòng, Bắc Ninh cho phép các trường chủ động lịch nghỉ học tránh bão. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 5/10, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có công văn về việc tăng cường chủ động phòng chống cơn bão số 11.

Theo đó, sở đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn, cùng với thủ trưởng các đơn vị giáo dục theo dõi, cập nhập các bản tin dự báo về bão số 11 để chủ động triển khai ứng phó.

Sở đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung ở mức độ cao nhất, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bão, không để bị động.

Căn cứ tình hình diễn biến của bão, các cảnh báo điều kiện thời tiết nguy hiểm và tình hình thực tiễn của các cơ sở giáo dục và địa phương, thủ trưởng các cơ sở giáo dục được quyền chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh lịch và hình thức dạy học phù hợp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục thông báo tới phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh trước 21 giờ ngày 5/10 để chủ động trong việc đưa đón, quản lý, chăm sóc học sinh, không để phát sinh rủi ro.

Các cơ sở cũng được giao nhiệm vụ triển khai phương án trực bão, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng và bảo đảm điều kiện triển khai công tác ứng trực. Cùng với đó, các đơn vị giáo dục phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát, chuẩn bị và bố trí cơ sở vật chất tại trường học làm nơi tránh trú bão tạm thời cho người dân khi có yêu cầu.

Tương tự, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng cho phép các đơn vị, trường học chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn trường học và chủ động phương án cho học sinh nghỉ học tránh bão.

Các trường cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ; sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học để bảo đảm an toàn và cần có sẵn các phương án di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu, sách vở để hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Sở nhấn mạnh các cơ sở giáo dục tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chậm trễ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ứng phó với bão, lũ. Nếu có thiệt hại, các trường phải có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn, sạch sẽ và phòng ngừa dịch bệnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất. Tính đến 17h ngày 5/10, vị trí tâm bão nằm ở khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 109.8 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 12 (tương đương 118-133 km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.