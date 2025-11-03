2 giờ chung tay tìm kiếm cụ bà Hàn Quốc đi lạc ở Phú Quốc

Nghe tin cụ bà người Hàn Quốc đi lạc, Trần Hoàng Phương, chủ vựa trái cây trên đường Trần Hưng Đạo (Phú Quốc), gác lại công việc, chạy xe khắp các ngả đường tìm kiếm.

Tối 2/11, một cụ bà người Hàn Quốc bất ngờ mất liên lạc với gia đình khi đang du lịch ở Phú Quốc (An Giang). Theo người thân, bà đi lạc từ khu vực Long Beach Mart về hướng Suối Mây, không mang theo điện thoại, khiến cả đoàn hoảng hốt chia nhau tìm kiếm trong đêm.

Khi một người đàn ông Hàn Quốc cùng một người Việt trong đoàn tìm đến vựa trái cây Thảo Quyên (đường Trần Hưng Đạo) nhờ kiểm tra camera, Trần Hoàng Phương - chủ vựa - lập tức hỗ trợ.

"Tôi xem lại camera thấy một cụ bà đi ngang qua lúc gần 18h. Người đàn ông Hàn Quốc - có lẽ là con trai bà - nhận ra ngay đó chính là người họ đang tìm kiếm", anh kể.

Hình ảnh cụ bà người Hàn Quốc bị lạc ở Phú Quốc tối 2/11. Ảnh: Trần Hoàng Phương.

Khi họ tìm đến nhờ giúp đỡ, cụ bà đã lạc đoàn gần một tiếng, mọi người rất lo lắng vì sợ bà đi lạc vào rừng, trời lại tối khiến việc tìm kiếm càng thêm khó khăn.

Sau khi kiểm tra camera và xác định được hướng di chuyển của cụ bà, Phương chụp lại hình ảnh rồi đăng lên các nhóm cộng đồng Phú Quốc, nhờ người dân nếu bắt gặp có thể liên hệ và hỗ trợ tìm kiếm.

Sau đó, hai người đàn ông chia nhau đi bộ tỏa ra xung quanh để tìm kiếm. Là du khách, họ không có phương tiện, không thông thạo đường sá Phú Quốc và cũng không nói được tiếng Việt. Thấy mọi người lo lắng, bối rối, Phương quyết định tham gia giúp đỡ.

"Tôi nhờ người nhà trông quán rồi lấy xe chở người con trai đi tìm bà, chỉ mong sớm đưa bà về an toàn", anh kể.

Anh cùng người con trai của bà chạy dọc tuyến Trần Hưng Đạo - sân bay - vòng xoay Suối Mây, vừa đi vừa hỏi thăm người dân. "Tới khu công trình gần sân bay, tôi dừng lại hỏi mấy anh em làm việc ở đó nhưng không ai thấy. Tôi quay ngược lại hướng Suối Mây, hỏi tiếp mấy cô bán hàng bên đường thì họ cho biết lúc chiều có thấy một cụ bà chống gậy đi vào trong đó".

Lần theo hướng chỉ dẫn, hai người cuối cùng cũng tìm thấy bà đang lững thững đi bộ ven đường, tay cầm gậy, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. "Bà đã lớn tuổi, bị mất trí nhớ tạm thời nên quên mất đường về. Khi tìm thấy, bà đã đi bộ cách quán tôi khoảng 4-5 km. Tổng thời gian lạc khoảng hai giờ đồng hồ. Khi tìm thấy bà, chúng tôi nhẹ cả người".

Phương chở cụ bà về lại vựa trái cây để chờ xe đến đón. "Thấy họ mừng rỡ mà tôi cũng mừng theo. Họ không nói được tiếng Việt, chỉ 'tay bắt mặt mừng' cảm ơn, rưng rưng nước mắt. Họ dúi vào tay tôi 400- 500 USD để hậu tạ nhưng tôi không nhận. Chỉ cần giúp được họ là tôi vui rồi", anh chia sẻ.

Vì Phương không biết tiếng Anh, còn nam du khách không nói được tiếng Việt, nên suốt hành trình, họ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt và những cử chỉ lặng lẽ. Không cần lời hoa mỹ hay được ghi nhớ tên, chỉ bằng tấm lòng chân thành, Phương cùng người dân Phú Quốc đã giúp cụ bà trở về an toàn.