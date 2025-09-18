2 khách Trung Quốc bị bắt giữ trái pháp luật vì mắc nợ ở Casino Hoiana

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, triệu tập làm việc 10 đối tượng (trong đó có nhiều người Trung Quốc) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, trưa 12/9, ông D (quốc tịch Trung Quốc) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trình báo người bạn là W (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch khống chế đưa lên ôtô rồi chở đi đâu không rõ. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông W đánh bạc thua dẫn đến nợ tiền tại Casino Hoiana thuộc xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật với các tình tiết phức tạp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng chỉ đạo, phân công lực lượng trinh sát tiến hành, điều tra, truy xét.

Quá trình trích xuất camera tại Casino Hoiana, lực lượng Công an phát hiện khoảng 10h30 ngày 12/9, ông W bị một số đối tượng đưa lên một ôtô màu trắng, BKS 92A-092.XX. Tiến hành truy vết, lực lượng Công an xác các đối tượng đã bắt giữ, khống chế ông W, đưa đến tòa căn hộ Hội An Dor, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

5 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phối hợp Công an xã Duy Nghĩa và Công an phường Hội An tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ nêu trên. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện nhóm 5 đối tượng đang khống chế ông W, gồm: Jio Jun (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc), Lê Văn Khuyến (SN 1989), Đỗ Xuân Đức (SN 1990), Hoàng Văn Quân (SN 2001, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) và Trần Trung Nguyên (SN 2000, trú xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị).

Cũng tại một phòng khác thuộc tòa căn hộ này, lực lượng Công an còn phát hiện ông L (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) đang bị nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế. Lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng, giải cứu 2 nạn nhân...

Quá trình điều tra ban đầu xác định vào ngày 11/9, ông W nhập cảnh vào Việt Nam và đến TP Đà Nẵng đánh bạc theo lời mời trên mạng Wechat của một người có nickname “Cửu Long”. Khi đến Casino Hoiana, ông W được "Cửu Long" đón và đưa phỉnh để đánh bạc tương đương số tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 345 triệu đồng) và yêu cầu viết giấy vay.

Đến khoảng 10h ngày 12/9, ông W thua hết tiền, sau đó bị nhóm 4 đối tượng khống chế đưa đến tầng 3 của một căn hộ (chưa xác định) và yêu cầu ông này viết thêm 2 giấy vay nợ nữa với tổng số tiền 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng ). Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu ông W gọi điện về nhà để trả tiền cho nhóm này. Đến ngày 13/9, ông W tiếp tục bị đưa đến tầng 2 của tòa căn hộ Hội An Dor. Tại đây, nạn nhân bị đánh đập gãy 1 cái răng hàm dưới...

Còn nạn nhân L thì nhập cảnh vào Việt Nam trước đó và lưu trú tại tại khách sạn New World Hoiana. Khi đến Casino Hoiana, người này được người Trung Quốc có tài khoản Wechat tên "Cai shen-sen" đưa số phỉnh tương đương 300.000 nhân dân tệ để đánh bạc và yêu cầu viết giấy nợ số tiền 500.000 nhân dân tệ.

Đến sáng 26/8, L thua hết số phỉnh nêu trên. Sau khi ra khỏi Casino Hoiana, người này cũng bị 2 đối tượng đưa lên ôtô rồi chở đến căn hộ Hội An Dor. Tại đây, nạn nhân bị các đối tượng thu giữ điện thoại, đe dọa, đánh đập, gọi điện về cho gia đình thúc ép trả số tiền 500.000 nhân dân tệ, nếu không trả kịp thời sẽ bị tính lãi mỗi ngày 20.000 nhân dân tệ...

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ ông W về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" gồm Jiu Jun, Lê Văn Khuyến; Trần Trung Nguyên; Đỗ Xuân Đức và Hoàng Văn Quân để phục vụ công tác điều tra.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng đang triệu tập làm việc với 10 đối tượng khác, trong đó có nhiều đối tượng là người Trung Quốc liên quan đến 2 vụ bắt giữ người trái pháp luật nói trên. Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.