2 khách Việt tử vong trên biển Hy Lạp

Cặp đôi mang quốc tịch Việt Nam tử nạn trên biển Sarakiniko trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hàng nghìn du khách khách khác cũng bị ảnh hưởng.

Bãi biển Sarakinikos trên đảo Milos được hàng ngàn khách du lịch ghé thăm mỗi năm Ảnh: Depositohotos/vverve.

Ngày 8/8, France 24 dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết một người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng tại bãi biển Sarakiniko trên đảo Milos thuộc cụm đảo Cyclades (phía đông nam Hy Lạp).

Hai du khách được xác định mang quốc tịch Việt Nam. Cặp đôi được đưa đến trung tâm ý tế địa phương trong tình trạng bất tỉnh.

"Người phụ nữ bị rơi xuống nước. Người đàn ông dường như đã cố gắng giải cứu", vị phát ngôn viên nói.

Cả 2 tử vong trong bối cảnh một số địa danh nổi tiếng của Hy Lạp có gió mạnh. Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt để lại hậu quả tại vài điểm du lịch nổi tiếng nước này.

Cụ thể, đội bảo vệ dân sự cho biết quần đảo trên, đặc biệt là tại khu vực miền nam Aegean và biển Crete, ghi nhận gió giật mạnh đến 88 km/giờ.

Người dân địa phương cố gắng dập tắt một đám cháy rừng đang cháy ở Keratea, gần Athens, Hy Lạp, ngày 8/8. Ảnh: Stelios Misinas/Reuters.

Trong khi đó, hơn 200 lính cứu hỏa, 3 máy bay, 5 chiếc trực thăng được huy động để dập tắt đám cháy do gió giật tại Keratea, phía đông thủ đô Athens.

Costas Tsigkas, người đứng đầu hiệp hội các sĩ quan cứu hỏa Hy Lạp, nói với truyền hình nhà nước ERT rằng đám cháy tương đối khó giải quyết do gió giật. Người dân đã được sơ tán. Vị này cho biết thêm một đám cháy khác ở đảo Cephalonia đã được kiểm soát.

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Hy Lạp (EMY), hiện tượng gió giật mạnh sẽ suy yếu vào nửa đêm 9/8.

Hầu hết chuyến phà không thể khởi hành theo lịch trình từ Piraeus và các cảng khác ở Athens, đặc biệt là đến đảo Cyclades hoặc Dodecanese. Một số chuyến phà đã bị hủy bỏ.

Trước đó, ngày 7/8, thị trưởng của Athens đã đóng cửa vườn quốc gia sau khi một cái cây đổ xuống một trong những con đường cao tốc đông đúc nhất của thủ đô.

Cuối hè (khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8) là thời điểm Hy Lạp thường ghi nhận nhiều cơn gió mạnh trong năm. Du khách nên hạn chế đến điểm du lịch vào thời gian này.