'2 laptop, 6 ổ điện' - kiểu khách khiến nhiều quán cà phê ngao ngán

Starbucks Hàn Quốc ra quy định mới hạn chế khách “cắm rễ” cả ngày với laptop, ổ cắm, gây tranh luận về văn hóa học bài ở quán cà phê.

Nhiều người mang theo laptop đến các quán cà phê để học bài từ sáng đến tối.

Ở khu Daechi (Seoul) giàu có, ông Hyun Sung-joo - chủ một quán cà phê 15 năm - gặp phải tình huống oái oăm: khách đến quán, không chỉ ngồi cả ngày mà còn dựng hẳn “văn phòng mini” với hai chiếc laptop và sáu ổ cắm điện để sạc thiết bị. “Tôi đã phải chặn ổ điện lại. Tiền thuê nhà ở Daechi rất cao, khó trụ nổi nếu có người chiếm chỗ cả ngày như vậy”, ông nói với BBC.

Hiện tượng “Cagongjok” - chỉ giới trẻ Hàn Quốc thích ngồi quán cà phê để học tập, làm việc - ngày càng phổ biến. Họ chiếm lĩnh không gian quán, khác hẳn ở phương Tây, nơi cà phê thường là nơi tụ tập giao lưu. Starbucks Hàn Quốc cho biết, ngoài laptop, một số người còn mang cả màn hình máy tính để bàn, máy in, vách ngăn… hoặc để bàn trống nhiều giờ.

Quy định mới của Starbuck

Đầu tháng 8, Starbucks Hàn Quốc đã ban hành hướng dẫn toàn quốc nhằm hạn chế “những trường hợp cực đoan” này. Nhân viên sẽ không yêu cầu khách rời đi, mà chỉ “nhắc nhở” để tạo không gian thoải mái hơn. Hãng cũng dẫn ví dụ từng xảy ra tình trạng mất cắp khi khách để lại đồ đạc rồi bỏ đi.

Tại một cửa hàng Starbucks ở quận Gangnam, buổi tối trong tuần, khách vẫn ngồi cắm cúi bên laptop, sách vở. Một nữ sinh 18 tuổi bỏ học để ôn thi đại học cho biết: “Em đến từ 11 giờ sáng và ở lại đến 10 giờ tối. Có khi em để đồ đó rồi ra ngoài ăn”.

"Bàn làm việc" của một khách hàng 33 tuổi tại Starbucks.

Sau khi quy định mới được áp dụng, phóng viên BBC không còn thấy cảnh mang thiết bị cồng kềnh, song vẫn bắt gặp những bàn học bị bỏ trống nhiều giờ. Khi được hỏi liệu quy định có tạo ra thay đổi rõ rệt hay không, Starbucks Hàn Quốc nói “khó khẳng định”.

Nhiều khách chào đón quy định, coi đây là bước đi cần thiết để lấy lại chỗ ngồi và không khí trò chuyện thoải mái. Ngược lại, một số người cho rằng Starbucks đã “can thiệp quá mức” vào thói quen khách hàng.

Theo Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, số quán cà phê tại nước này đã tăng 48% trong 5 năm qua, gần chạm mốc 100.000 quán. Khảo sát của nền tảng tuyển dụng Jinhaksa Catch cho thấy 70% Gen Z tìm việc từng học bài ở quán cà phê ít nhất một lần/tuần.

Thiếu không gian

Ông Hyun cho biết chỉ khoảng 2-3% khách mang thiết bị quá mức, “còn đa số rất ý tứ, thậm chí gọi thêm đồ uống khi ngồi lâu”. Một số chuỗi cà phê khác còn chiều lòng Cagongjok bằng ổ cắm riêng, bàn đơn, cho phép ở lâu hơn.

Ngược lại, một chủ quán ở Jeonju (ẩn danh) đã treo biển “Không học bài”, giới hạn tối đa 2 giờ cho khách dùng quán để làm việc, sau khi gặp cảnh “hai người chiếm chỗ bằng mười khách”. “Chính sách này để tránh xung đột”, ông giải thích.

Với nhiều người, quán cà phê không chỉ là chỗ học, mà là nơi tìm cảm giác an toàn. Yu-jin Mo (29 tuổi) kể rằng cô từng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, sống cùng cha trong căn container chật chội, nhiều lần bị nhốt một mình. “Tôi thấy ngột ngạt ở thư viện, còn ở nhà thì không yên. Giờ mỗi sáng thức dậy, tôi đi thẳng ra quán cà phê”.

Giáo sư Choi Ra-young (Đại học Ansan) nhìn nhận Cagongjok là hiện tượng văn hóa phản ánh xã hội Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt: “Đây là thế hệ trẻ phải chịu áp lực từ học tập, việc làm, nhà cửa chật chội. Họ bị coi là phiền phức, nhưng thực chất là nạn nhân của hệ thống thiếu không gian công cộng cho học tập và làm việc”.

Theo bà, cần xây dựng không gian bao trùm hơn, cùng với các hướng dẫn để việc học ở quán cà phê không làm ảnh hưởng đến người khác.