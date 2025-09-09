20 ứng viên phó giáo sư năm 2025 thuộc thế hệ 9X

Trong số 20 ứng viên phó giáo sư sinh vào thập niên 90, 2 ứng viên trẻ nhất sinh năm 1992, nghĩa là mới chỉ 22 tuổi.

Ông Đỗ Quang Lộc là một trong hai ứng viên xét phó giáo sư trẻ nhất năm 2025. Ảnh: UET.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước mới đây đã công bố danh sách ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Đáng chú ý, danh sách năm nay có đến 20 ứng viên được đề nghị xét công nhận phó giáo sư, người trẻ nhất mới chỉ 33 tuổi.

Cụ thể, hai ứng viên trẻ nhất là bà Nguyễn Hà Thanh và ông Đỗ Quang Lộc, đều sinh năm 1992.

Bà Nguyễn Hà Thanh hiện là nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược tại Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong khi đó, ông Đỗ Quang Lộc là giảng viên ngành Vật lý tại Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng bộ môn Vật lý vô tuyến tại khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên.

Ứng viên phó giáo sư sinh năm 1991 có 7 người, là các giảng viên đang công tác trong ngành Dược học, Tự động hóa, Kinh tế, Toán học và Xây dựng. Còn lại, ứng viên phó giáo sư sinh năm 1990 có 11 người, hiện công tác trong các ngành Cơ học, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Lâm nghiệp, Toán học, Xã hội học, Vật lý.

Đáng chú ý, trong danh sách năm nay, ngành Kinh tế nổi bật nhất khi có đến 6 ứng viên được xét công nhận phó giáo sư.

Danh sách các ứng viên phó giáo sư thuộc thế hệ 9X cụ thể như sau.

STT Họ và tên Năm sinh Ngành Nơi làm việc 1 Trần Quốc Quân 1990 Cơ học Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2 Lê Kim Hùng 1990 Công nghệ Thông tin Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 3 Phạm Duy Toàn 1991 Dược học Đại học Cần Thơ 4 Nguyễn Ngọc Việt 1991 Tự động hoá Đại học Phenikaa 5 Đặng Trương Thanh Nhàn 1990 Kinh tế Đại học Ngân hàng TP.HCM 6 Phạm Mỹ Hằng Phương 1990 Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 7 Vũ Thị Như Quỳnh 1990 Kinh tế Đại học Hàng hải Việt Nam 8 Ngô Minh Vũ 1990 Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM 9 Bùi Nhất Vương 1990 Kinh tế Học viện Hàng không Việt Nam 10 Phan Tấn Lực 1991 Kinh tế Đại học Thủ Dầu Một 11 Nguyễn Hà Thanh 1992 Hóa học Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 12 Lê Văn Cường 1990 Lâm nghiệp Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai 13 Hoàng Mạnh Tuấn 1990 Toán học Đại học FPT 14 Mai Linh 1990 Xã hội học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) 15 Trần Ngọc Nguyên 1991 Toán học Đại học Quy Nhơn 16 Nguyễn Viết Hương 1990 Vật lý Đại học Phenikaa 17 Đinh Viết Cường 1991 Xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội 18 Trần Trung Hiếu 1991 Xây dựng Đại học Kiến trúc Hà Nội 19 Hà Minh Tuấn 1991 Xây dựng Đại học Công nghệ TP.HCM 20 Đỗ Quang Lộc 1992 Vật lý Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến ngày 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Tiếp đó, từ ngày 20/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Chi tiết danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tại đây.