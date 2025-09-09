20 ứng viên phó giáo sư năm 2025 thuộc thế hệ 9X

|
Ông Đỗ Quang Lộc là một trong hai ứng viên xét phó giáo sư trẻ nhất năm 2025. Ảnh: UET.
Hội đồng Giáo sư Nhà nước mới đây đã công bố danh sách ứng viên đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Đáng chú ý, danh sách năm nay có đến 20 ứng viên được đề nghị xét công nhận phó giáo sư, người trẻ nhất mới chỉ 33 tuổi.
Cụ thể, hai ứng viên trẻ nhất là bà Nguyễn Hà Thanh và ông Đỗ Quang Lộc, đều sinh năm 1992.
Bà Nguyễn Hà Thanh hiện là nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược tại Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Trong khi đó, ông Đỗ Quang Lộc là giảng viên ngành Vật lý tại Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng bộ môn Vật lý vô tuyến tại khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên.
Ứng viên phó giáo sư sinh năm 1991 có 7 người, là các giảng viên đang công tác trong ngành Dược học, Tự động hóa, Kinh tế, Toán học và Xây dựng. Còn lại, ứng viên phó giáo sư sinh năm 1990 có 11 người, hiện công tác trong các ngành Cơ học, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Lâm nghiệp, Toán học, Xã hội học, Vật lý.
Đáng chú ý, trong danh sách năm nay, ngành Kinh tế nổi bật nhất khi có đến 6 ứng viên được xét công nhận phó giáo sư.
Danh sách các ứng viên phó giáo sư thuộc thế hệ 9X cụ thể như sau.
|STT
|Họ và tên
|Năm sinh
|Ngành
|Nơi làm việc
|1
|Trần Quốc Quân
|1990
|Cơ học
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|2
|Lê Kim Hùng
|1990
|Công nghệ Thông tin
|Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|3
|Phạm Duy Toàn
|1991
|Dược học
|Đại học Cần Thơ
|4
|Nguyễn Ngọc Việt
|1991
|Tự động hoá
|Đại học Phenikaa
|5
|Đặng Trương Thanh Nhàn
|1990
|Kinh tế
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|6
|Phạm Mỹ Hằng Phương
|1990
|Kinh tế
|Học viện Chính sách và Phát triển
|7
|Vũ Thị Như Quỳnh
|1990
|Kinh tế
|Đại học Hàng hải Việt Nam
|8
|Ngô Minh Vũ
|1990
|Kinh tế
|Đại học Kinh tế TP.HCM
|9
|Bùi Nhất Vương
|1990
|Kinh tế
|Học viện Hàng không Việt Nam
|10
|Phan Tấn Lực
|1991
|Kinh tế
|Đại học Thủ Dầu Một
|11
|Nguyễn Hà Thanh
|1992
|Hóa học
|Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
|12
|Lê Văn Cường
|1990
|Lâm nghiệp
|Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
|13
|Hoàng Mạnh Tuấn
|1990
|Toán học
|Đại học FPT
|14
|Mai Linh
|1990
|Xã hội học
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|15
|Trần Ngọc Nguyên
|1991
|Toán học
|Đại học Quy Nhơn
|16
|Nguyễn Viết Hương
|1990
|Vật lý
|Đại học Phenikaa
|17
|Đinh Viết Cường
|1991
|Xây dựng
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|18
|Trần Trung Hiếu
|1991
|Xây dựng
|Đại học Kiến trúc Hà Nội
|19
|Hà Minh Tuấn
|1991
|Xây dựng
|Đại học Công nghệ TP.HCM
|20
|Đỗ Quang Lộc
|1992
|Vật lý
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến ngày 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Tiếp đó, từ ngày 20/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
Chi tiết danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tại đây.
