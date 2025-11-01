21 học sinh ở Hà Nội mang hung khí 'giải quyết mâu thuẫn'

Ngày 01/11, Công an phường Chương Mỹ, Hà Nội cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn 21 học sinh trên địa bàn đã rủ nhau chuẩn bị dao, phóng lợn, vỏ chai bia… để giải quyết mâu thuẫn.

Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết, đã tổ chức lễ ký cam kết và bàn giao 21 học sinh liên quan đến vụ việc tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau cho nhà trường và phụ huynh trực tiếp quản lý, giáo dục.

Các em học sinh được bàn giao về gia đình và nhà trường giáo dục.

Trước đó, do mâu thuẫn về khoản vay 50.000 đồng, hai học sinh là N.V.V (SN 2011, trú tại thôn 2) và N.N.K (SN 2011, trú tại thôn 4, phường Chương Mỹ) đã rủ rê, lôi kéo bạn bè tụ tập, chuẩn bị dao, phóng lợn, vỏ chai bia, ná cao su cải tiến… nhằm “giải quyết mâu thuẫn”.

Vụ việc có 21 học sinh của Trường THCS Đại Yên và một số trường lân cận tham gia. Đáng chú ý, một số em còn chế tạo hung khí, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để khoe khoang, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ bạo lực học đường.

Hung khí trong vụ việc.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Chương Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc, thu giữ toàn bộ số hung khí, mời các em học sinh cùng phụ huynh và đại diện nhà trường lên làm việc. Quá trình làm việc, các em thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi sai trái và ký cam kết không tái phạm.

Phụ huynh và nhà trường cũng cùng ký cam kết phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục con em, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tá Nguyễn Thành Trung - Trưởng Công an phường Chương Mỹ nhấn mạnh: “Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong việc quản lý con em, đặc biệt là trong sử dụng mạng xã hội và kiểm soát cảm xúc cá nhân. Lực lượng Công an mong muốn nhà trường, gia đình phối hợp chặt chẽ để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch chuẩn, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh”.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung - Trưởng Công an phường Chương Mỹ, Hà Nội phát biểu tại buổi bàn giao học sinh.

Đại diện Trường THCS Đại Yên bày tỏ cảm ơn sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an, khẳng định sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng hành vi cho học sinh và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để phòng ngừa bạo lực học đường.

Phụ huynh các học sinh trong vụ việc cũng bày tỏ sự cảm ơn và cam kết sâu sát hơn trong quản lý con em, thường xuyên trao đổi với giáo viên, lực lượng chức năng để kịp thời uốn nắn, định hướng hành vi của con trẻ.

Các phụ huynh học sinh ký cam kết giáo dục con tại gia đình.

Buổi ký cam kết và bàn giao là bài học sâu sắc giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả của hành vi bạo lực, hiểu đúng trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, đồng thời là hoạt động thiết thực trong công tác phòng ngừa - răn đe - tuyên truyền pháp luật trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn phường Chương Mỹ, Hà Nội.