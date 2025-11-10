235 người ở TP.HCM ngộ độc bánh mì, Bộ Y tế yêu cầu điều tra

Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại TP.HCM sau khi hàng trăm người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Tiệm bánh mì xảy ra vụ ngộ độc. Ảnh: P.T.

Ngày 7/11, tại phường Hạnh Thông, TP.HCM, một số người phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và sốt cao sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở dịch vụ ăn uống, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe người dân và ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tập trung nguồn lực tại các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân, chăm sóc tích cực để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe. Đồng thời, các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu xét nghiệm và xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu. Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) sẽ được xử lý nghiêm, đồng thời công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Hàng trăm người phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và sốt cao sau khi ăn bánh mì. Ảnh minh họa: Hetagram.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được yêu cầu tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm và an toàn thực phẩm học đường, bếp ăn tập thể.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải tuân thủ nghiêm các quy định về kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.

Người dân được khuyến cáo lựa chọn các cơ sở bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt khi tham gia các sự kiện đông người. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp, theo dõi và có biện pháp cảnh báo kịp thời.

Tính đến 8h sáng 10/11, TP.HCM ghi nhận 235 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, phân bố tại 13 bệnh viện. Phần lớn bệnh nhân ăn bánh mì tại chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông Tây), số còn lại ở chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định (phường 13).

Hiện 96 ca đang điều trị nội trú, đa số sức khỏe tạm ổn, riêng một bệnh nhân có bệnh nền nặng đang hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 131 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 52 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 26 ca, các bệnh viện khác tiếp nhận rải rác, sức khỏe đa phần ổn định. Một bệnh nhân cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella, đang được điều trị theo kháng sinh đồ.

Sở Y tế TP.HCM phối hợp UBND phường Hạnh Thông Tây thành lập đoàn kiểm tra, cơ sở bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn tạm ngưng hoạt động, nguyên liệu và thực phẩm được niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm. Thông tin từ các bệnh nhân cũng được thu thập để điều tra theo Quyết định 39/2006/QĐ-BYT về quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.