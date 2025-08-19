24 giờ chơi Tết độc lập ở Hà Nội

Tri Thức - Znews gợi ý các hoạt động phải xem trong ngày 2/9 và một số điểm tham quan, ăn uống, vui chơi đậm chất Hà Nội cho du khách đến từ miền Trung và miền Nam.

Lễ Quốc khánh năm nay, Hà Nội vươn lên vị trí đầu tiên trong danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt, theo Booking.com. Kỳ nghỉ dài 4 ngày (30/8-2/9) là thời gian lý tưởng để du khách mọi miền đến Hà Nội vừa khám phá Thủ đô, vừa hòa mình vào không khí đại lễ.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Hà Nội tổ chức diễu binh - diễu hành và khép lại bằng màn pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm Thủ đô.

Hãy cùng Tri Thức - Znews tận hưởng "Tết độc lập" ở Hà Nội với lịch trình ăn uống, vui chơi nhiều màu sắc từ sáng đến tối.

Buổi sáng

▸ 6h30: Xem diễu binh - diễu hành

Theo kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 6h30-10h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình với 43 khối lực lượng vũ trang, dân quân, quần chúng và các tuyến xe tăng, bánh xích, bánh lốp. Sau khi đi qua lễ đài, đoàn diễu binh sẽ đi dọc đường Hùng Vương và chia thành 7 nhánh về các điểm tập kết.

Các khối diễu binh tổng hợp luyện trên thao trường Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội). Ảnh: Duy Hiệu.

Một số vị trí đẹp để xem diễu binh: Ngã 4 Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo, ngã 4 Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học, nút giao Cửa Nam, nút giao Kim Mã - Liễu Giai, đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, ngã 4 Hàng Khay - Tràng Tiền.

Du khách nên đến lúc 1-2h hoặc sớm hơn để giữ vị trí đẹp. Thời điểm này, du khách có thể chủ động chuẩn bị thức ăn nhẹ hoặc ăn sớm để nạp năng lượng tại một số quán mở cửa sau 0h như phở gánh Hàng Chiếu, bánh mì dân tổ Đồng Xuân, xôi Yến, bánh đúc nóng phố Lê Ngọc Hân, cháo sườn sụn Huyền Anh…

▸ 10h: Thưởng thức triển lãm lịch sử

Nhân dịp này, Hà Nội cũng tổ chức một số triển lãm lịch sử đặc sắc theo chủ đề để phục vụ người dân và du khách.

Không gian triển lãm Hà Nội 1972 tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Thành Đông.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh). Triển lãm có quy mô lớn, nhằm tôn vinh thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia cũng diễn ra triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng với công nghệ thực tế ảo, mở cửa tự do. Bước qua cổng VR, du khách được "xuyên không" về 80 năm trước - ngày 2/9/1945, đứng giữa hàng vạn đồng bào, cảm nhận khí thế sục sôi và nghe từng lời Tuyên ngôn Độc lập.

▸ 11h: Check-in những con ngõ cờ đỏ sao vàng

Một số con ngõ trang trí cờ đỏ sao vàng nổi bật, nhiều góc chụp ảnh đẹp gồm ngõ 150 Yên Phụ, ngõ Vọng Hà, ngõ 823 Hồng Hà, ngõ Chợ Khâm Thiên, ngõ 25 Phan Đình Phùng, ngõ 477 Kim Mã, ngõ cạnh đình Ngọc Hà…

Nhiều đường phố tại Hà Nội được trang hoàng cờ hoa rực rỡ từ cuối tháng 8. Ảnh: Việt Hà.

Sau khi check-in, du khách có thể nhâm nhi matcha latte tại Starbucks trong Bưu điện Hà Nội (phố Đinh Tiên Hoàng), cà phê trứng tại cà phê Phố Cổ (phố Hàng Gai), cà phê Giảng (phố Nguyễn Hữu Huân), cà phê Đinh (phố Đinh Tiên Hoàng bên hồ Gươm) hoặc ghé The Note Coffee (phố Lương Văn Can) để ngắm đường phố.

Buổi chiều

▸ 12-14h: Foodtour đường phố Hà Nội

Chợ Đồng Xuân là gợi ý đầu tiên, bên hông chợ có một ngõ nhỏ bày bán rất nhiều món ăn truyền thống như bún ốc, bún chả, bánh tôm, chè thập cẩm… Mức giá dao động 20.000-50.000 đồng/món.

Phở cũng là món đáng thử khi đến Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh.

Một lựa chọn khác cho du khách thích trải nghiệm quán ăn trứ danh là miến lươn Đông Thịnh (phố Hàng Điếu). Quán ăn này từng được Michelin chọn vào danh sách "ngon, giá hợp lý". Hơn 40 năm chỉ bán món lươn như miến, cháo, súp với cách chế biến linh hoạt, hương vị ngọt thanh nhờ nước dùng từ xương lươn. Mức giá 30.000-65.000 đồng/suất.

Bún ốc bà Lương (phố Khương Thượng) cũng gây ấn tượng với phần nước dùng hơi sánh từ chuối xanh và đậu phụ, ăn kèm ốc luộc, thịt bò, giò tai và quẩy. Trong thực đơn còn có chả ốc viên, ốc quấn lá lốt. Mức giá 45.000-55.000 đồng/suất.

Nếu chuộng món ăn khô, du khách không thể bỏ qua bánh cuốn bà Xuân (Dốc Hòe Nhai). Bột bánh được xay bằng cối đá, tráng thủ công nên vỏ mỏng, mịn và mềm, bên trong là mộc nhĩ và thịt băm. Ăn kèm chả mỡ, chả quế và hành phi nhà làm. Giá khoảng 40.000 đồng/suất.

Ngoài ra, một số quán nổi tiếng có thể kể đến bún chả 74 (phố Hàng Quạt), bún ốc Thêm (phố Hàng Chai), lòng lợn 16 (phố Hai Bà Trưng), bún ngan Nhàn (phố Trung Yên), ốc Thúy Hằng (phố Nguyễn Hoàng), phở Vui (phố Hàng Giầy)…

▸ 17h: Trải nghiệm làm con dấu cá nhân, vẽ tranh truyền thần

Tản bộ trong khu phố cổ Hà Nội, du khách có thể bắt gặp những cửa hàng khắc dấu gỗ thủ công, tập trung nhiều nhất ở phố Hàng Quạt, Tố Tịch. Du khách có thể chọn hình tại cửa hàng hoặc gửi ảnh theo sở thích. Những người thợ sẽ in hoặc vẽ lên bề mặt gỗ và đo, khắc bằng hoàn toàn tay. Mức giá 70.000-100.000 đồng/món.

Một hoạt động khác cũng thú vị là vẽ tranh truyền thần ở khu vực hồ Gươm bởi các họa sĩ bờ hồ. Mất khoảng 15-30 phút để hoàn thành bức tranh chân dung với giá 50.000-300.000 đồng/bức.

Buổi tối

▸ 19-20h: Thử tour đêm

Các tour đêm như Hỏa Lò về đêm, giải mã Hoàng Thành, Văn Miếu - Quốc tử giám: Tinh hoa đạo học… thường diễn ra vào cuối tuần. Nếu đến Hà Nội vào ngày 2/9, du khách có thể tham gia tour Đêm huyền bí tại đền Ngọc Sơn. Tour có 5 phần chính, tương ứng với các khu vực kiến trúc riêng biệt của di tích đền Ngọc Sơn với âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình chiếu hiện đại. Thời lượng tour dài 30 phút với giá 268.000 đồng/người.

Hà Nội có 16 chương trình du lịch đêm. Ảnh: Việt Linh.

▸ 21h: Xem pháo hoa rực rỡ

Hà Nội tổ chức pháo hoa tầm cao tại 5 điểm, gồm hồ Gươm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây vào lúc 21h ngày 2/9, kéo dài khoảng 15 phút.

Thời lượng và quy mô trình diễn sẽ đồng đều giữa các địa điểm, mang đến không khí sôi động cho toàn thành phố. Du khách có thể chọn những quán rooftop lân cận để không phải chen chúc.

▸ 22h: "Dô cạn ly" ở phố Tạ Hiện

Phố Tây Tạ Hiện (phường Hoàn Kiếm) là tuyến phố đêm sôi động bậc nhất Thủ đô. Buổi tối, khu phố nhộn nhịp với các quán bar, cà phê, diễn acoustic và các màn nghệ thuật đường phố ngẫu hứng.

Du khách cần gửi xe ở phố Lương Ngọc Quyến hoặc các bãi gửi gần đó, vì khu vực Tạ Hiện cấm các loại xe vào buổi tối. Ảnh: Thạch Thảo.

Đến đây, du khách có thể nhâm nhi bia hơi, ăn chân gà rút xương giống tỷ phú Mỹ Jensen Huang, thoải mái vui chơi, hát hò…

Một số quán bar trong phố đáng ghé có thể kể đến Hanoi Blues Bar, Hay Bar, 900 Le Theatre, Tôm's Bar…