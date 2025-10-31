24 giờ tìm kiếm thi thể nam sinh 18 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Huế

Tối 30/10, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể T.H.V.M. (18 tuổi), cách vị trí em bị nước cuốn trôi khoảng 30 m.

Đội cứu hộ tìm thấy T.H.V.M. vào khoảng 20h tối 30/10. Ảnh: Đặng Văn Phúc.

Ông Đặng Văn Phúc (thành viên đội cứu hộ) cho biết lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ cứu nạn từ Thanh Hóa và Tây Ninh đã dồn sức tìm kiếm em M. từ chiều 29/10.

Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị bay không người lái có gắn camera để kiểm tra các khu vực ở xa nhưng không tìm thấy. Do đó, đội thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Sau hơn một ngày, lúc 20h tối 30/10, đội cứu hộ đã phát hiện M. ở khu vực cách nơi em bị nước cuốn trôi khoảng 30 m và đưa nạn nhân về với gia đình.

"Chúng tôi đã hy vọng cháu vẫn còn sống, đang bám vào bụi cây nào ở gần đó nhưng cuối cùng không có phép màu nào xảy ra", ông Phúc ngậm ngùi chia sẻ.

Trước đó, khoảng 16h chiều 29/10, tại Km808+400 trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phường Hương Trà (TP Huế) bị ngập do mưa lớn, T.H.V.M. điều khiển xe máy chở bạn đi qua thì bị lũ cuốn.

Sau đó, người bạn đi cùng bơi được vào bờ, còn M. bị lũ cuốn mất tích. Nhận được tin báo, Công an phường Hương Trà phối hợp Phòng CSGT Công an TP Huế và các đội cứu hộ lập tức tìm kiếm.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ từ ngày 26/10 đến nay đã làm 14 người chết, 8 người mất tích, hơn 128.000 nhà dân ở 90 xã phường của Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị ngập.

Công an TP Huế đã huy động hơn 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 8.000 lượt thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bám sát địa bàn, bảo vệ an toàn cho người dân, giúp di dời người và tài sản.

Các lực lượng còn tiếp nhận thông tin, tìm kiếm, hỗ trợ cứu nạn thành công hơn 250 trường hợp ở vùng ngập sâu gọi điện thoại đề nghị lực lượng công an cứu nạn.

