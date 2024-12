24 giờ truy vết bắt giữ đối tượng cướp giật dây chuyền

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, ngụ Q12, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Chiều 29/11, bà Nguyễn T.T.N. (ngụ khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương (thuộc khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa). Lúc này, một thanh niên điều khiển môtô đi cùng chiều từ phía sau áp sát, giật sợi dây chuyền vàng bà N. đang đeo trên cổ.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tăng ga tẩu thoát theo Quốc lộ N2 hướng huyện Tân Thạnh.

Nghi phạm nhanh chóng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở Tiền Giang.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thanh Hóa tập trung điều tra truy xét các đối tượng nghi vấn. Trong vòng 24 giờ sau khi gây án, Công an huyện Thạnh Hóa phối hợp Công an xã Hưng Thạnh (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đã xác định và bắt giữ nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người quen.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền như trên. Hùng khai nhận trước đó đối tượng chạy xe máy dọc đường tìm "con mồi", khi thấy người phụ nữ đeo dây chuyền vàng ở cổ đã nhanh chóng bám theo và áp sát cướp giật. Nghĩ đã trót lọt, không ngờ chỉ một ngày sau đã bị phát hiện, bắt giữ.