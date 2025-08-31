24 khoản trường học TP.HCM được phép thu của phụ huynh

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về các khoản thu đầu năm học 2025-2026.

TP.HCM hiện có hơn 3.500 trường học, với hơn 2,5 triệu học sinh. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 30/8, Sở GD&ĐT TP.HCM ra văn bản hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Về học phí, Sở GD&ĐT TP.HCM nêu Quốc hội đã có nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, áp dụng từ năm học 2025-2026.

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành nghị định thay thế, các cơ sở giáo dục công lập tạm thời không triển khai thu học phí cho đến khi HĐND TP ban hành nghị quyết quy định.

Riêng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, các đơn vị thực hiện mức thu học phí năm học 2025-2026 theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài học phí, phụ huynh có thể phải đóng thêm các khoản thu dịch vụ, hoạt động, đề án giáo dục, tùy theo cấp học.

Với các khoản thu dịch vụ, các trường căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh, thống nhất với phụ huynh mức thu cụ thể nhưng không vượt mức trần do HĐND thành phố quy định. Tỷ lệ tăng (nếu có) không quá 15% so với mức thu đã thực hiện năm học 2024-2025.

9 khoản thu dịch vụ trong trường học được HĐND thông qua như sau:

Trong đó, nhóm 1 là trẻ em, học sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; nhóm 2 là trẻ em học, sinh, học viên học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu.

Về các khoản thu dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, sở quy định có 15 khoản thu, bao gồm 10 khoản thu thuộc chương trình nhà trường và 5 khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho học sinh như sau:

Các khoản này không có mức trần cụ thể mà các trường được dự xây dựng dự toán theo nguyên tắc thu đủ bù chi, dựa trên sự tự nguyện, thống nhất với phụ huynh, phù hợp với thực tế trên địa bàn.

Sở yêu cầu các trường có sự kế thừa từ năm học trước, đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ và sử dụng đúng mục đích, công khai với phụ huynh. Mức thu cần tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không quá 15% so với năm ngoái. Các trường có trách nhiệm giải trình trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về tổ chức, quản lý hoạt động và chất lượng đào tạo của mình.

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên TP.HCM hoạt động với quy mô mới sau sáp nhập. Thành phố hiện có hơn 3.500 trường học, với hơn 2,5 triệu học sinh (tăng gần 40.000 học sinh so với năm học trước) và hơn 110.000 giáo viên. Đây là địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước.

Trước đó, sở đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026. Học sinh tiểu học, THCS, THPT sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường vào ngày 20/8.

Các trường sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 và đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1, 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS muộn nhất vào ngày 30/6; tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước ngày 31/7.