25 bị cáo đường dây lừa đảo online hoạt động tại Campuchia lĩnh án

Trong vai trò chủ mưu của tổ chức lừa đảo, các bị cáo Đinh Văn Phú (31 tuổi) bị tuyên phạt 15 năm tù; Nguyễn Văn Việt (24 tuổi, ngụ cùng tỉnh Quảng Ninh) 13 năm tù; Võ Quốc Thái (29 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) 12 năm tù; Nguyễn Ái Việt (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) 11 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ khoảng tháng 7/2023, Phú sang Campuchia câu kết chặt chẽ với các đối tượng người Trung Quốc tên Còi và Bently (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê văn phòng trong tòa nhà 35, khu Hai Con Voi, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, mở công ty.

Phú thuê nhân viên là người Việt Nam sử dụng máy vi tính, điện thoại di động có kết nối Internet tìm kiếm, nhắn tin, tương tác với các bị hại ở Việt Nam bằng ứng dụng Telegram, Messenger. Các bị cáo trò chuyện, tạo lòng tin và dẫn dụ các bị hại đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán, app casino (thông qua app tình yêu) hoặc sử dụng dịch vụ mại dâm (thông qua app sex) trên không gian mạng để chiếm đoạt tiền của các bị hại ở Việt Nam.

Đến ngày 16/9/2023, sau khi tuyển dụng thêm nhân viên mới, công ty của Phú có khoảng 50 người, chia thành 2 nhóm. Nhóm A có khoảng 30 người, đa số là những người có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Bắc (là nhân viên làm việc từ trước) được giao làm app tình yêu. Nhóm B có khoảng 20 người, đa số là những người có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (là số nhân viên mới tuyển dụng) được giao làm app sex.

Đến tháng 3/2024, công ty chuyển văn phòng sang tòa nhà 2/9 khu Hai Con Voi thì công ty chỉ hoạt động trên không gian mạng, chiếm đoạt tiền của các bị hại thông qua app tình yêu (do app sex doanh thu đạt thấp, nên ngưng hoạt động).

Với mô hình hoạt động có tổ chức, công ty của Phú phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Với vai trò là chủ công ty, Phú hùn tiền với 2 đối tượng người Trung Quốc tên Còi và Bentley để thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, công nghệ của các ứng dụng phục vụ cho việc thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trên không gian mạng. Phú cùng 2 đối tượng người Trung Quốc cũng là quản lý cao nhất, kiểm tra, giám sát, sắp xếp công việc, điều hành chung mọi hoạt động của nhân viên cấp dưới, trả tiền lương cho nhân viên từ số tiền thu lợi bất chính đã chiếm đoạt.

Ngoài việc Phú tuyển mộ, lôi kéo người Việt Nam với chiêu thức việc nhẹ, lương cao sang Campuchia làm việc cho công ty, Phú còn yêu cầu các nhân viên cũ tuyển mộ nhân viên mới bằng việc lôi kéo bạn bè, người thân sang cùng làm, nếu nhân viên nào giới thiệu được người sang làm, Phú chi 300 USD /người.

Bị cáo Nguyễn Ái Việt được giao nhiệm vụ phiên dịch tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt Nam khi đối tượng Còi và Bentley nói chuyện, trao đổi với nhân viên. Ngoài ra Ái Việt còn làm nhiệm vụ giám sát các nhân viên qua camera công ty.

Các bị cáo khác có nhiệm vụ hậu đài (quản lý, kiểm tra số tiền do các bị hại của app sex và app tình yêu chuyển vào 3 tài khoản nhận tiền lừa đảo của công ty). Khi nhận được tiền của các bị hại, hậu đài xác nhận vào nhóm Telegram, sau đó dùng Internet banking chuyển tiền của bị hại đến 2 tài khoản ngân hàng do Tổng kho quản lý. Để tạo lòng tin, các bị cáo thông báo trên nhóm Telegram "xuất khoản”, chuyển lại số tiền nhỏ cho các bị hại.

Ngoài ra, Phú cũng phân cho các thành viên khác nhiệm vụ tổng kho (điểm danh, chấm công, phát tiền lương cho nhân viên hàng tháng, giám sát việc xuất nhập khoản của nhân viên hậu đài, đón rước các nhân viên mới từ khu vực cửa khẩu để đưa vào công ty và trả tiền cho người tuyển mộ được nhân viên); nhiệm vụ quản lý nhân viên (theo dõi báo cáo số liệu, đôn đốc nhân viên làm đủ chỉ tiêu, truyền đạt chỉ đạo của chủ công ty cho nhân viên; kiểm tra, giám sát các nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo "các quy tắc, quy định hành chính của công ty”); các nhân viên sale (được giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng bị hại phải tìm kiếm và số tiền chiếm đoạt từ các ứng dụng cho công ty).

Kết quả điều tra, từ tháng 7/2023 đến 17/4/2024, Phú và đồng phạm đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt của 7 nạn nhân với số tiền trên 4,3 tỷ đồng .

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.