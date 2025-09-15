25 năm xây di sản riêng biệt của thầy trò RMIT Việt Nam

Từ những ngày đầu thành lập, RMIT Việt Nam đã kiên định sứ mệnh bồi đắp thế hệ trẻ Việt Nam dám nghĩ, dám làm, có tư duy toàn cầu và năng lực kiến tạo tương lai.

Trải qua 25 năm, nhà trường đã tạo nên một di sản giáo dục riêng biệt: Nơi sinh viên được nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng thích ứng và bản lĩnh để vững bước đón tương lai đầy biến động. Đến nay, RMIT có hơn 12.000 sinh viên đang theo học, hơn 25.500 cựu sinh viên tại Việt Nam và khắp thế giới, lan tỏa giá trị học thuật lẫn giá trị sống tới cộng đồng và các thế hệ kế tiếp.

Di sản của giảng viên: Trao quyền để sinh viên vững bước đón tương lai

Tại RMIT, giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà là người kiến tạo môi trường học tập giúp sinh viên phát triển toàn diện: Từ năng lực chuyên môn đến trí tuệ cảm xúc, từ tư duy toàn cầu đến khả năng kết nối văn hóa. Đó là di sản giáo dục được hình thành qua từng lớp học, từng cuộc đối thoại, từng hành trình trưởng thành của sinh viên.

Giáo sư Robert tham gia sự kiện do sinh viên tổ chức tại RMIT.

Giáo sư Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh, RMIT Việt Nam, chia sẻ: “Giáo dục tại RMIT Việt Nam không chỉ chuẩn bị cho sinh viên một công việc, mà là một cuộc sống có mục tiêu, có khả năng thích nghi và tạo ra giá trị. Chúng tôi trao cho sinh viên sự tự tin để lãnh đạo, sự thấu cảm để kết nối, và lòng dũng cảm để tạo ra thay đổi”.

Với ThS. Trần Ngọc Quang, quản lý cấp cao nhóm ngành Công nghệ Máy tính, giá trị ông theo đuổi là “trang bị tư duy, kỹ năng và tâm thế để sinh viên sánh vai cùng các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới”.

Gần hai thập kỷ trước, ông quyết định trở về Việt Nam, cùng đồng nghiệp liên tục cập nhật chương trình theo xu thế toàn cầu, định hình thế hệ chuyên gia công nghệ tiếp theo. Dấu ấn của ông vượt xa các dòng mã, đó là truyền cảm hứng, động lực, kỹ năng và sự tự tin để sinh viên tỏa sáng ở bất cứ đâu.

Di sản của nhân viên: Mang mô hình học tập tích hợp thực tiễn đến cuộc sống

Khác biệt của RMIT đến từ mô hình Học tập tích hợp thực tiễn (WIL) được nhà trường theo đuổi ngay từ ngày đầu. Từ các chương trình phát triển kỹ năng, hướng dẫn (mentoring), đào tạo (coaching) cho các cuộc thi quốc tế, đến kết nối với mạng lưới hơn 2000 doanh nghiệp, sinh viên RMIT được phát triển tư duy, kỹ năng và bản lĩnh sống.

Ông Melvin Fernando (ngoài cùng bên phải) và các sinh viên tham gia sự kiện Careers Fair Day.

Một trong những người đứng sau các kết nối ấy là ông Melvin Fernando, Trưởng phòng cấp cao Hướng nghiệp và Quan hệ Doanh nghiệp. Ông cùng đồng nghiệp đã đưa hàng nghìn doanh nghiệp vào lớp học, tổ chức các sự kiện tuyển dụng theo chủ đề, thiết kế các cuộc thi và huấn luyện đội tuyển tranh tài quốc tế.

Kết quả là những minh chứng cụ thể: Các đội sinh viên RMIT đã vô địch cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh doanh HSBC APAC tại Hong Kong 2025, giành á quân cuộc thi AI ASEAN tại Singapore 2025 cùng nhiều giải thưởng khác. Dấu ấn Melvin để lại là sức mạnh chuyển đổi từ bên trong: Giúp sinh viên gắn kết giữa kiến thức và thực tiễn, giữa bản thân hôm nay với hình mẫu tương lai.

Di sản của sinh viên: Không chỉ là tấm bằng mà còn là cách sống

“Hơn cả bằng cấp, di sản đại học còn là cả cách sống” là chia sẻ của Lê Tuấn Anh, cựu sinh viên ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, hiện là chuyên gia đào tạo và tư vấn hướng nghiệp.

Trong hơn 10 năm gắn bó với RMIT trong vai trò sinh viên, nhân viên, đối tác, điều ý nghĩa nhất với anh là xây dựng được hệ giá trị sống, tư duy hành động và năng lực thích nghi trước đổi thay. Những giá trị ấy trở thành kim chỉ nam để anh sống cuộc đời ý nghĩa và tiếp tục chuyển hóa thành công việc hỗ trợ giới trẻ định hướng đường đời.

Lê Tuấn Anh, cựu sinh viên ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, là cựu sinh viên RMIT, nay trở thành đối tác của nhà trường.

Tương tự, Đỗ Thị Nam Phương, cựu sinh viên ngành Thương mại, hiện là Trưởng Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chọn cống hiến cho cộng đồng thông qua truyền thông y tế, góp phần thay đổi hành vi sức khỏe tích cực.

Từ cô sinh viên bối rối cách đây 16 năm, Nam Phương đã tiến những bước dài nhờ các “hạt giống” RMIT gieo trồng: Tư duy phản biện và nhìn nhận vấn đề hệ thống, tinh thần nhân văn và trách nhiệm. Giờ đây, cô quay về trường để “thắp lên những ngọn lửa mới” và tiếp tục gieo hạt tri thức, trách nhiệm và lòng nhân ái như cách cô từng được truyền lửa tại RMIT.

Trong hành trình 25 năm tại Việt Nam, RMIT đã đồng hành hàng chục nghìn bạn trẻ, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng qua lựa chọn sống, học tập và cống hiến. Những câu chuyện như của Tuấn Anh, Nam Phương… chính là di sản sống động mà RMIT mong muốn tiếp tục vun đắp.

Với tầm nhìn nhất quán, RMIT cam kết tiếp tục chuẩn bị cho mỗi thế hệ người trẻ Việt Nam tự tin, bản lĩnh, tư duy toàn cầu để sẵn sàng vững bước đón tương lai. Di sản ấy sẽ được viết tiếp mỗi ngày trong lớp học, tại doanh nghiệp và giữa cộng đồng bởi chính những con người đã, đang và sẽ gắn bó với RMIT.