26 bệnh viện ở TP.HCM đổi tên

  • Thứ bảy, 9/8/2025 18:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

TP.HCM vừa đổi tên 26 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, thay thế tên gọi gắn với quận, huyện cũ bằng địa danh, yếu tố lịch sử - văn hóa hoặc vị trí địa lý.

Bệnh viện quận 1 sẽ đổi thành Bệnh viện đa khoa Tân Định. Ảnh: BVQ1.

Ngày 9/8, UBND TP.HCM ban hành quyết định đổi tên 26 bệnh viện trên địa bàn thành phố mới, tất cả đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Trong số này, khu vực TP.HCM cũ có 17 bệnh viện, khu vực Bình Dương cũ có 3 bệnh viện và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 6 bệnh viện. Việc điều chỉnh tên gọi được thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng về nhân sự và tài chính.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chỉ đạo việc chuyển giao, đồng thời khẩn trương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bệnh viện, bảo đảm đúng quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp.

Khu vực Tên cũ Tên mới
TP.HCM (17 bệnh viện) Bệnh viện quận 1 Bệnh viện đa khoa Tân Định
Bệnh viện quận 4 Bệnh viện đa khoa Khánh Hội
Bệnh viện quận 6 Bệnh viện đa khoa Bình Phú
Bệnh viện quận 7 Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập
Bệnh viện quận 8 Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng
Bệnh viện quận 11 Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng
Bệnh viện quận 12 Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây
Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Bệnh viện đa khoa Thủ Đức
Bệnh viện quận Tân Phú Bệnh viện đa khoa Tân Phú
Bệnh viện quận Tân Bình Bệnh viện đa khoa Tân Bình
Bệnh viện quận Phú Nhuận Bệnh viện đa khoa Phú Nhuận
Bệnh viện quận Gò Vấp Bệnh viện đa khoa Gò Vấp
Bệnh viện quận Bình Thạnh Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh
Bệnh viện quận Bình Tân Bệnh viện đa khoa Bình Tân
Bệnh viện huyện Nhà Bè Bệnh viện đa khoa Nhà Bè
Bệnh viện huyện Củ Chi Bệnh viện đa khoa Củ Chi
Bệnh viện huyện Bình Chánh Bệnh viện đa khoa Bình Chánh
Bình Dương (3 bệnh viện) Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Bệnh viện đa khoa Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu (6 bệnh viện) Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu
Bệnh viện Vũng Tàu Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu
Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu
Bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện đa khoa Bà Rịa

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM tổ chức tập huấn về quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh sau khi hợp nhất.

Theo Sở Y tế, việc đổi tên là bước cần thiết để thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành ủy về sắp xếp lại đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập. Sau khi các quận, huyện cũ chấm dứt hoạt động theo Kết luận 137-KL/TW của Bộ Chính trị, các bệnh viện không còn mang tên đơn vị hành chính cũ mà sẽ được đặt theo địa danh, yếu tố lịch sử - văn hóa hoặc đặc điểm địa lý của từng địa phương.

Nguyễn Thuận

đổi tên bệnh viện bệnh viện đa khoa bệnh viện TP.HCM tên mới bệnh viện

