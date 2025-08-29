282 bệnh được hưởng chế độ ốm đau dài ngày theo quy định mới

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu mắc các bệnh thuộc diện điều trị dài ngày sẽ được phép nghỉ việc và hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật.

Theo quy định mới, thời gian nghỉ và mức hưởng sẽ thay đổi, phụ thuộc vào số năm tham gia BHXH cũng như điều kiện làm việc. Ảnh: Duy Hiệu.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025) điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày. Trước đây, người lao động có thể nghỉ tối đa 180 ngày/năm để điều trị bệnh. Nhưng theo quy định mới, thời gian nghỉ và mức hưởng sẽ thay đổi, phụ thuộc vào số năm tham gia bảo hiểm xã hội cũng như điều kiện làm việc.

Theo khoản 2 Điều 43 và khoản 3 Điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trong trường hợp người lao động đã sử dụng hết số ngày nghỉ ốm trong năm nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (do Bộ Y tế ban hành), họ sẽ được hưởng tiếp chế độ ốm đau dài ngày.

Người lao động nghỉ điều trị dài ngày sẽ được tính trợ cấp theo số năm đã đóng BHXH bắt buộc:

Đóng từ 30 năm trở lên : hưởng 65% tiền lương đóng BHXH.

: hưởng tiền lương đóng BHXH. Đóng từ 15 năm đến dưới 30 năm : hưởng 55% tiền lương đóng BHXH.

: hưởng tiền lương đóng BHXH. Đóng dưới 15 năm: hưởng 50% tiền lương đóng BHXH.

Thời gian nghỉ được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết hay cuối tuần.

Đáng chú ý, ngày 30/6, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2025/TT-BYT, quy định chi tiết việc thực hiện Luật BHXH và các luật liên quan trong lĩnh vực y tế. Trong đó, phụ lục I của thông tư đã liệt kê282 bệnh thuộc các chuyên khoa khác nhau, được xếp vào danh mục cần chữa trị dài ngày.

Danh mục này là cơ sở pháp lý để người lao động mắc bệnh được hưởng chế độ ốm đau dài ngày từ 1/7, đảm bảo quyền lợi chính đáng trong quá trình điều trị.

Cụ thể, danh mục 282 bệnh cần chữa trị dài ngày như sau: