Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai, Vườn quốc gia Xuân Thủy được công nhận là 3 công viên di sản ASEAN mới của Việt Nam.

Thác Khe Kèm cao 150 m - điểm nhấn của VQG Pù Mát. Ảnh: Tài Phạm.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18) được tổ chức tại Malaysia, các đại biểu thông qua 6 công viên di sản ASEAN mới, nâng tổng số công viên trong diện bảo tồn của khối lên 69.

Trong đó, Việt Nam có 3 vườn quốc gia được công nhận trong sự kiện lần này, gồm: Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai và Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình).

Như vậy đến nay, Việt Nam đã đóng góp 12 vườn di sản, thuộc nhóm các quốc gia có nhiều công viên di sản ASEAN nhất khu vực.

Du khách tắm thác Khe Kèm, VQG Pù Mát, hồi tháng 4. Ảnh: Tài Phạm.

Vườn quốc gia Pù Mát

Nằm trên địa bàn 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương (cũ), Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát có diện tích gần 95.000 ha, là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An do UNESCO công nhận năm 2007.

Tên gọi Pù Mát bắt nguồn từ tiếng Thái, nghĩa là "đỉnh núi cao", với đỉnh cao nhất 1.841 m.

Pù Mát được xem là "kho báu xanh" với hơn 2.500 loài thực vật, gần 1.000 loài động vật, trong đó có những loài quý hiếm như sao la.

Điểm nhấn của Pù Mát là thác Khe Kèm cao 150 m, cách xã Con Cuông 20 km, được ví như "dải lụa trắng" giữa đại ngàn. Từ chân thác, du khách có thể ngắm dòng nước tung bọt trắng xóa, hòa cùng tiếng chim rừng và bầu không khí mát lành.

Một hành trình khác đáng thử là ngồi thuyền dọc sông Giăng, nơi núi đá vôi sừng sững, phong lan khoe sắc và đàn khỉ tung tăng trên những tán cây. Suối Mọc cũng mang đến trải nghiệm khó quên, nơi có dòng nước trong vắt, mát lạnh mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

Không chỉ thiên nhiên, Pù Mát còn hấp dẫn bởi văn hóa độc đáo của người Thái, H'Mông, Đan Lai tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa đậm chất bản địa.

Nắng chiều buông xuống Khu Bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai, ngày 14/7. Ảnh: Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Đồng Nai.

Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai

Khu Bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai (viết tắt là Khu Bảo tồn) được thành lập năm 2004 trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị: Lâm trường Mã Đà, Hiếu Liêm, Vĩnh An, Trung tâm quản lý di tích Chiến khu Đ và Trung tâm Thủy sản Đồng Nai.

Nơi đây vừa là "lá phổi xanh" của Đông Nam Bộ, vừa lưu giữ giá trị lịch sử, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới.

Khu bảo tồn sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động thực vật quý hiếm như voi, gấu ngựa, bò tót, cá sấu Xiêm. Dòng sông Đồng Nai uốn lượn giữa rừng xanh tạo nên cảnh quan đẹp mắt, thích hợp cho du lịch sinh thái, dã ngoại, chèo thuyền và khám phá thiên nhiên.

Bên cạnh rừng già, thảm thực vật đa dạng, du khách còn được tìm hiểu nét văn hóa của người Mạ và các cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng. Những lễ hội truyền thống, nghề thủ công và ẩm thực bản địa mang lại trải nghiệm độc đáo khó quên.

Tình nguyện viên nước ngoài trải nghiệm gặt lúa tại VQG Xuân Thủy. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Vườn quốc gia Xuân Thủy

Cách Hà Nội khoảng 160 km, Vườn quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Ninh Bình) rộng hơn 7.100 ha, là khu Ramsar (công ước quốc tế quy định về bảo tồn và sử dụng hợp lý, thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, được công nhận từ năm 1988.

Đây là vùng đất ngập nước quý giá ở cửa sông Hồng, đóng vai trò điểm dừng chân quan trọng của hàng chục nghìn loài chim di cư quốc tế.

Xuân Thủy sở hữu hệ sinh thái đa dạng gồm bãi triều, rừng ngập mặn và cồn cát, là nơi sinh sống của nhiều loài chim nước quý hiếm như cò thìa, bồ nông chân xám, rẽ mỏ thìa. Ngoài chim, vườn còn có nguồn hải sản phong phú, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư ven biển.

Bên cạnh thiên nhiên, vùng đất này còn lưu giữ dấu ấn văn hóa đặc trưng của cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng với các làng nghề, lễ hội truyền thống và những ngôi làng ven biển giàu bản sắc.

Năm 2004, UNESCO công nhận Xuân Thủy là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng.

Hiện nay, đây là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thiên nhiên, muốn khám phá hệ sinh thái đất ngập nước và chiêm ngưỡng những đàn chim di trú khổng lồ bay về mỗi mùa đông.