3 điểm cờ bạc trá hình gần sân vận động Mỹ Đình trước giờ đại lễ

Khoảng từ 23h30 ngày 1/9, tại ngã ba đường Lê Quang Đạo- Hồng Đô (phường Từ Liêm), cách sân vận động Mỹ Đình Khoảng 200m theo hướng Lê Quang Đạo- Đại lộ Thăng Long xuất hiện 3 điểm tổ chức cờ bạc trá hình dưới hình thức trò chơi dân gian ném phi tiêu trúng thưởng.

Các đối tượng đánh bạc trá hình khuya 1/9, rạng sáng ngày 2/9 (ảnh cắt từ clip)

Trò chơi này thu hút nhiều du khách tham gia, với số tiền mỗi người chơi từ vài chục ngàn đồng đến cả triệu đồng/lượt chơi/người.

Được biết, tại đường đua F1, lúc 2h ngày 2/9 dàn xe lốp sẽ di chuyển vào quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành sáng cùng ngày.

Nhiều người chơi cờ bạc trá hình trong thời gian chờ đợi dàn xe lốp di chuyển.