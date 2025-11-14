3 đối tượng có hành vi mờ ám trong quán cắt tóc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", loại ma túy tổng hợp dạng tinh dầu.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại quán cắt tóc trên địa bàn phường Phố Hiến có 3 đối tượng gồm Trần Anh Đức (SN 2005, trú tại phường Hồng Châu), Phạm Quang Thắng (SN 2004, trú tại phường Phố Hiến) và Lê Tùng Dương (SN 2008, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an đã thu giữ một lọ dung dịch dạng tinh dầu có thể tích khoảng 3 ml và một điếu thuốc lá nhãn hiệu "THĂNG LONG" đã qua sử dụng được tẩm ma túy tổng hợp dạng tinh dầu.

Nhóm đối tượng sử dụng trái phép ma túy.

Test nhanh, kết quả cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy. Kết quả trưng cầu giám định dung dịch thu giữ của các đối tượng có chứa ma túy loại MDMB-INACA và ma túy loại 5F-MDMB-PINACA.

Tại Cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng khai ngày 31/3/2025 đã bàn bạc, phân công nhau mua tinh dầu ma túy CBD về nhỏ vào điếu thuốc lá Thăng Long rồi cùng nhau sử dụng.

MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA là các loại ma túy mới. Khi sử dụng, các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô… để đưa vào cơ thể, gây ảo giác tương tự cần sa.

Ma túy MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA khi đi vào cơ thể sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương gây ảo giác rất nguy hiểm. Người dùng bị mất kiểm soát, không làm chủ được bản thân, từ đó có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội.