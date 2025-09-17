3 hot girl dao kéo bị sao chép khuôn mặt nhiều nhất Trung Quốc

Theo SCMP, Wang Jin đã chi hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 14.000 USD ) để trông trẻ hơn 10 tuổi. Cô kể: "Lần đầu phẫu thuật, mặt tôi lồi lõm, méo mó. Sau nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng tôi mới có gương mặt búp bê. Tôi dành nửa năm để hồi phục, và cái đẹp hiện tại là điều tôi xứng đáng có được sau nhiều đau đớn". Ảnh: @beautywangjin.