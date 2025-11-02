3 loại nước giúp thải độc, tăng cường chức năng thận ngay tại nhà

Mỗi ngày, thận phải làm việc không ngừng nghỉ để lọc khoảng 180 lít máu, giúp cơ thể đào thải độc tố. Uống không đủ nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lưu thông máu ở thận.

Bổ sung đủ nước và đúng cách một số loại đồ uống dưới đây có thể giúp hỗ trợ thải độc thận, tăng cường chức năng thận của bạn. Vậy làm thế nào để thải độc thận tại nhà?

Lưu ý quan trọng trước khi áp dụng

Bài viết này mang tính chất tham khảo cho những người có sức khỏe bình thường.

Người bị suy thận nên uống nước gì? Trong trường hợp bạn có bệnh lý về thận (như suy thận, sỏi thận...) hoặc đang sử dụng thuốc điều trị, cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp bổ sung nào. Uống nước gì tốt cho thận?

Nước lọc: Cách đơn giản nhất để thận khỏe mạnh

Trước khi tìm đến bất kỳ loại nước nào khác, nước lọc vẫn là đồ uống cơ bản và quan trọng nhất để duy trì chức năng thận.

Màu nước tiểu như thế nào là thận khỏe? Một cách đơn giản nhất để biết bạn uống đủ nước hay chưa là quan sát màu sắc nước tiểu:

Nước tiểu màu vàng nhạt, trong: Dấu hiệu tốt cho thấy cơ thể đủ nước.

Nước tiểu màu vàng sậm, có mùi nồng: Cơ thể đang thiếu nước, bạn cần bổ sung thêm.

Nước lọc chính là đồ uống tốt nhất cho thận của bạn.

Nước chanh ấm ngừa sỏi thận

Uống gì để làm sạch thận? Nước chanh ấm là loại đồ uống dễ thực hiện nhưng mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả việc hỗ trợ chức năng thận.

Axit citric tự nhiên có trong chanh sẽ làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu. Điều này rất có lợi vì citrate giúp ức chế sự kết tinh của canxi, từ đó hạn chế hình thành sỏi thận và thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố của cơ thể.

Cách dùng hiệu quả:

Thời điểm: Uống vào buổi sáng, khi bụng còn rỗng.

Công thức: Pha nước cốt của nửa quả chanh tươi với 200-250 ml nước ấm.

Lưu ý: Tuyệt đối không nên thêm đường hoặc mật ong. Việc thêm đường có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây phản tác dụng.

Các loại nước ép rau củ tươi sẽ giúp hỗ trợ quá trình thải độc thận hiệu quả hơn.

Nước ép rau củ tươi: Bổ sung chất chống oxy hóa

Các loại nước ép rau củ tươi cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Bổ sung nước ép tốt cho thận là cách cung cấp chất xơ dạng lỏng, giúp cơ thể hỗ trợ quá trình thải độc hiệu quả hơn.

Một số công thức tham khảo:

Nước ép rau xanh (cải xoăn, rau bina): Các loại rau lá xanh đậm này chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thận và hỗ trợ quá trình lọc, thải độc.

Nước ép cần tây: Một số nghiên cứu cho thấy cần tây có thể giúp cải thiện tình trạng protein niệu, từ đó hỗ trợ tăng cường chức năng thận.

Nước ép cà rốt: Cà rốt rất giàu beta-carotene, vitamin C và kali. Đây là những hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường khả năng thải độc của thận.

Lưu ý khi sử dụng:

Nên uống đa dạng các loại rau củ, không nên chỉ uống một loại duy nhất. Tuyệt đối không thêm đường vào nước ép. Mỗi ngày chỉ nên uống từ 200 - 300ml và không dùng để thay thế hoàn toàn nước lọc.

Thói quen uống nước ảnh hưởng xấu đến thận

Hãy đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày. Nguồn nước có thể đến từ nước lọc, nước hoa quả, nước canh rau...

Uống gì hại thận? Bạn cần hạn chế các loại nước ngọt có gas, đồ uống chứa chất kích thích, rượu bia... vì chúng đều tạo thêm gánh nặng, khiến thận phải làm việc vất vả hơn.