Thận đóng vai trò quan trọng trong cơ thể con người, vì vậy uống gì để tốt cho cơ quan này là thắc mắc của rất nhiều người.

Thận đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Ảnh: Adobe Stock.

Thận là cơ quan đảm nhận những chức năng quan trọng trong cơ thể. Chúng giúp cân bằng chất lỏng, lọc bỏ chất thải và điều hòa huyết áp, đóng vai trò như những “người hùng thầm lặng” duy trì sức khỏe của bạn.

Bên cạnh việc uống đủ nước, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thận. Theo Time of India, dưới đây là 3 loại nước uống quen thuộc tốt cho thận mà bạn không nên bỏ qua.

Nước từ quả bầu

Qủa bầu tính mát, chứa nhiều nước và rất dễ tiêu hóa. Nhờ thành phần chủ yếu là nước, nó giúp cơ thể đào thải độc tố và giảm áp lực cho thận.

Nước và kali trong quả bầu có tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể loại bỏ natri dư thừa – nguyên nhân làm tăng huyết áp và gây hại cho thận. Bạn có thể chế biến bầu thành nhiều món khác nhau như luộc, hấp, xào, nấu canh…

Nước rau mùi

Rau mùi phổ biến ở nhiều quốc gia và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại rau gia vị này giàu vitamin A, C, K, sắt và axit folic,... không chỉ tốt cho thận mà còn hỗ trợ nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Trước tiên, bạn rửa sạch rau mùi tươi để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Sau đó, cắt nhỏ rau rồi cho vào nồi đun cùng nước trong khoảng 10 – 15 phút. Khi nước đã nguội, lọc bỏ phần lá và dùng phần nước để uống.

Nước lọc

Nước lọc luôn là lựa chọn hàng đầu khi nói đến loại đồ uống tốt cho thận. Việc uống đủ nước giúp thận làm việc hiệu quả hơn trong quá trình đào thải độc tố, đồng thời giữ cho cơ thể cân bằng về nước và khoáng chất.

Bổ sung đủ nước không chỉ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, để an toàn cho sức khỏe, bạn nên sử dụng nguồn nước sạch, không chứa tạp chất hay kim loại nặng.