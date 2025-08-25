3 mẹ con đi bộ 500 km từ Điện Biên xuống Hà Nội xem diễu binh

Mỗi hôm, chị Hằng và 2 con sinh đôi xuất phát từ 5h, đi 25-30 km. Sau 7 ngày liên tục di chuyển, họ có mặt ở Hà Nội kịp hòa vào không khí hào hùng của sự kiện A80.

Chị Thu Hằng và 2 con trai sinh đôi 13 tuổi vượt quãng đường nửa nghìn cây số từ Điện Biên xuống Hà Nội dịp 2/9.

Sáng 24/8, câu chuyện chị Nguyễn Thị Thu Hằng (cựu phóng viên tại Điện Biên) dẫn hai con trai sinh đôi 13 tuổi đi bộ từ Điện Biên xuống Hà Nội để xem diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 được chia sẻ rộng rãi.



Chị Hằng bày tỏ niềm vui khi hành trình của ba mẹ con nhận được sự quan tâm của nhiều người. Với chị, đây là quyết định đầy bất ngờ, không nghĩ rằng có thể trở thành hiện thực.

Vượt 500 km “gặp các chú bộ đội”

Trưa 21/8, chị Hằng cùng hai con trai Bình An và Bảo An có mặt tại bến xe Mỹ Đình sau 7 ngày đi bộ, thi thoảng đi nhờ xe, vượt quãng đường khoảng 500 km từ Điện Biên về Hà Nội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hằng cho biết ý tưởng cho chuyến đi nảy ra sau khi chị đọc bài viết về hai chàng trai đi bộ từ TP.HCM ra Hà Nội từ đầu tháng 6 cộng với ký ức về lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024).

“Tôi nhớ lắm không khí của lần đại lễ ấy. Gia đình tôi cũng thường xuyên giao lưu với các cô, chú chiến sĩ, cảm thấy rất vui và tự hào. Lần này, tôi quyết định đưa các con đi trải nghiệm. Chuyến đi vừa để tri ân các anh hùng liệt sĩ, vừa để rèn luyện sức khỏe cho các cháu”, chị chia sẻ.

Ban đầu, chị Hằng định đưa con đi bằng xe đạp nhưng chồng không đồng ý vì lo ngại an toàn. Sau đó, chị quyết định chọn hình thức đi bộ để vừa an toàn, vừa chủ động nghỉ ngơi khi mệt, lại có thể cảm nhận rõ nét hành trình.

Dù vượt quãng đường xa, đi liên tục, Bình An và Bảo An vẫn hào hứng với trải nghiệm đặc biệt cùng mẹ.

Sau khi lên lịch trình chi tiết, sáng 15/8, 3 mẹ con chị Hằng bắt đầu xuất phát. Hành trang của mỗi người gồm 3 bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc men, áo mưa và đồ ăn nhẹ.

Ba mẹ con đi dọc quốc lộ 6, qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình trước khi đến Hà Nội. Mỗi ngày, họ xuất phát từ 5h, nghỉ trưa ven đường, đến tối tìm nhà nghỉ qua đêm. Trung bình, mẹ con chị đi được 25-30 km/ngày.

“Những ngày đầu hành trình khá suôn sẻ. Tuy nhiên, từ ngày thứ hai trở đi do chưa quen với việc đi bộ nhiều, 3 mẹ con có chút mệt, nhưng vẫn động viên nhau tiếp tục hành trình để kịp xuống Hà Nội gặp các chú bộ đội, hòa mình vào không khí lịch sử”, chị Hằng cho biết.

Những đoạn đèo dốc như Nà Lơi (Điện Biên), Pha Đin (Sơn La), đèo Mộc Châu và đèo Đá Trắng (Hòa Bình) là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi thời tiết lúc mưa lúc nắng. Dù vậy, 3 mẹ con vẫn quyết tâm chinh phục.

Trong suốt 7 ngày, để đảm bảo an toàn, có những lúc mẹ con chị phải đi nhờ xe ở các đoạn đèo hiểm trở, vắng người như Tằng Quái (Điện Biên), Chiềng Pấc, Nà Bó (Sơn La) hay Lũng Lô (Hòa Bình). Chặng cuối từ Dốc Cun (Hòa Bình) đến bến xe Mỹ Đình, chị cũng cho các con đi nhờ xe để kịp xem buổi hợp luyện.

Được người lạ mời về ở miễn phí

Sau khi đến Mỹ Đình, mẹ con chị Thu Hằng nhanh chóng di chuyển đến điểm xem buổi hợp luyện đầu tiên vào ngày 21/8. Dù mệt mỏi sau hành trình dài, chị và 2 con đều cảm thấy mọi cố gắng là xứng đáng.

Sau buổi hợp luyện, sau khi biết chuyện của mẹ con chị Hằng, một người bán nước tên Hậu ở phường Ngọc Hà đã mời mẹ con chị về nhà ở miễn phí cho đến đại lễ 2/9.

“Tấm lòng của bác Hậu thật đáng quý. Tôi cảm thấy rất may mắn và ấm áp. Hiện tại, mẹ con tôi vẫn ở nhờ nhà bác để tiếp tục theo dõi các buổi tổng hợp luyện”, chị chia sẻ.

Ba mẹ con chị Hằng kịp đến Hà Nội xem tổng hợp luyện diễu binh tối 21/8.

Những ngày ở Hà Nội, chị Hằng đưa 2 con đi thăm nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng. Hơn 9h sáng 24/8, chị cũng đưa các con ra tuyến đường thuộc phố Thụy Khuê để xem diễu binh. Dù móng chân đã thâm đen vì đi bộ nhiều ngày, chị vẫn không bỏ lỡ buổi nào vì “các con còn rất nhiều năng lượng”.

“Sáng 25/8, tôi đưa các con về quê nội ở Nam Định. Sau đó, 3 mẹ con sẽ quay lại Hà Nội để xem lễ diễu binh chính thức vào 2/9 rồi mới trở về Điện Biên”, người mẹ nói.

Khi được hỏi có sợ ý kiến trái chiều khi đưa các con đi bộ một quãng đường dài, chị Hằng cho biết chị không quan tâm nhiều và vẫn có những biện pháp, tính toán giữ an toàn cho các con.

Với chị Hằng, đi bộ là bài học giản dị nhất về lòng kiên trì. Mỗi bước chân nhỏ bé tưởng chừng chẳng thay đổi được gì, nhưng nếu cứ đi mãi, con đường sẽ dần mở ra, cảnh vật sẽ đổi thay.

“Một ngày nhìn lại, tôi và các con đã đi xa hơn mình nghĩ. Hành trình nào cũng vậy, sẽ có đoạn bằng phẳng, có đoạn dốc cao, có khi mưa gió cản đường. Nhưng chỉ cần giữ nhịp bước, không dừng lại thì từng bước một cũng đủ để đến đích. Kiên trì không phải là đi thật nhanh mà là không bỏ cuộc. Chỉ cần còn đi, con đường sẽ còn mở ra”, chị Hằng nói.