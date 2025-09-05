3 nàng WAG 25 tuổi hot nhất làng bóng

Ngoài sự nghiệp riêng, nàng mẫu Tây cũng là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm thi đấu. Bùi Tiến Dũng từng chia sẻ bà xã là người giúp anh tự tin hơn với những lựa chọn trong công việc. Anh trân trọng sự chăm sóc, khéo léo của vợ, từ việc giữ nhà cửa sạch sẽ, quần áo phẳng phiu, giường thơm tho, đến dọn dẹp hàng trăm món đồ chơi mà con trai họ bày ra. Ảnh: @_d_i_an_k_a_.