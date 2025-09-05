3 nàng WAG 25 tuổi hot nhất làng bóng

|
Ngày 3/9, Dianka Zakhidova hạnh chúc chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 25 bên chồng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, và con trai Danil. "Thêm một năm nữa biết ơn cuộc sống tươi đẹp này, gia đình tôi, bạn bè tôi và tất cả tình yêu xung quanh tôi", nàng mẫu Ukraine viết. Sau 3 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ của vợ chồng cô ngày càng hạnh phúc, bản thân Dianka cũng có sự nghiệp người mẫu thành công. Ảnh: @_d_i_an_k_a_.
Ngoài sự nghiệp riêng, nàng mẫu Tây cũng là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm thi đấu. Bùi Tiến Dũng từng chia sẻ bà xã là người giúp anh tự tin hơn với những lựa chọn trong công việc. Anh trân trọng sự chăm sóc, khéo léo của vợ, từ việc giữ nhà cửa sạch sẽ, quần áo phẳng phiu, giường thơm tho, đến dọn dẹp hàng trăm món đồ chơi mà con trai họ bày ra. Ảnh: @_d_i_an_k_a_.
Cũng vừa bước qua tuổi 25 vào cuối tháng 8, Chu Thanh Huyền luôn giữ vững vị thế là nàng WAG được quan tâm nhất nhì làng bóng đá Việt. Mọi động thái của cô đều có thể trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, từ bài đăng trên mạng đến khoảnh khắc bên gia đình. Bản thân cô cũng chăm chỉ chia sẻ, cập nhật cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Ảnh: @cth19__.
Chu Thanh Huyền từng nhiều lần khiến người theo dõi ngưỡng mộ khi được chồng tặng túi, đồng hồ hàng hiệu giá trăm triệu đồng hay trang sức sang trọng. Dịp sinh nhật tuổi 24, cô cũng được chồng dẫn đi tậu một chiếc xe hơi hạng sang. Ảnh: @cth19__.
Ngoài chăm sóc con cái, Chu Thanh Huyền hiện chủ yếu kinh doanh online, hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng. Nhiều lần khoe thu nhập ấn tượng, cô cũng không ít lần vướng ồn ào liên quan việc quảng cáo lố, tranh cãi phát ngôn trên mạng xã hội hay đấu tố với đối tác. Ảnh: @cth19__.
Được xem là nàng WAG kín tiếng bậc nhất làng bóng Việt, song không khó để nhận ra Ngô Tố Uyên, vợ cầu thủ Thành Chung, cũng đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Hồi tháng 7, vợ chồng cô vừa dọn vào sinh sống tại căn biệt thự bạc tỷ mới hoàn thiện ở Hà Nội, là không gian hai người ưu tiên lựa chọn để con trai đầu lòng Leo có không gian chơi đùa, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: @uyenkem_.
Kết hôn vào năm 2022 sau 5 năm hẹn hò, cặp đôi vẫn luôn mặn nồng, trở thành hình mẫu được nhiều người hâm mộ theo đuổi. Thành Chung thậm chí luôn tìm cơ hội để dành lời có cánh cho bà xã trên mạng xã hội. Dù được chồng yêu thương, chiều chuộng, Tố Uyên cũng độc lập tài chính khi tự xây dựng sự nghiệp riêng với thương hiệu thời trang nữ thiết kế, ra mắt vào cuối năm 2024. Ảnh: @uyenkem_.
