3 nàng WAG cùng xách túi Dior trăm triệu đi du xuân

"Đụng hàng" với Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My - vợ của Đoàn Văn Hậu - cũng xách túi Mini Lady Dior trong dịp Tết năm nay. Túi của Hải My có màu be với họa tiết thêu hoặc hoa văn ánh kim, có giá 130-170 triệu đồng.