3 thanh niên dàn 'cảnh nóng' trên xe Mercedes xin lỗi

Tối 15/8, nhóm 3 thanh niên dàn cảnh để quay clip nhạy cảm trên ôtô ở Ninh Bình cách đây một tuần cùng xuất hiện trong video, gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng.

"Em chính là người đã quay clip có liên quan đến chiếc xe Mercedes đỏ. Em xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể cộng đồng mạng, cũng như những người đã xem clip và thấy bức xúc về hành động của chúng em", một trong 3 thanh niên nói trong video đăng trên kênh TikTok.

Người này nói thêm sau khi vụ việc xảy ra và nhận về chỉ trích, cả nhóm đã nhận ra được hành động của mình là sai và thiếu suy nghĩ, gây ra hình ảnh xấu và tạo dư luận không tốt.

"Khi quay clip, chúng em không lường trước được hết hậu quả và mức độ lan truyền của nó. Bây giờ chúng em đã nhận ra bài học sâu sắc. Mong nhận được sự cảm thông, tha thứ từ mọi người", nam thanh niên bày tỏ.

Hình ảnh phản cảm do nhóm dàn dựng khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào tối 11/8, mạng xã hội lan truyền video 19 giây ghi lại hình ảnh trên một chiếc Mercedes C200 màu đỏ đang lưu thông trên đường Lê Duẩn (phường Phủ Lý, Ninh Bình). Góc máy quay lén từ bên ngoài xe cho thấy cảnh tượng giống như hành động nhạy cảm giữa nam tài xế và một phụ nữ ngồi cạnh.

Sáng 12/8, tài khoản đăng tải video này lên tiếng đính chính, cho biết tất cả hình ảnh chỉ là dàn dựng. Trong video đính chính, một thanh niên tự nhận là người quen của chủ xe, nói đã mượn xe để "quay clip vui vui".

Nhóm đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ôtô, quay video lại và đăng lên mạng xã hội. Câu chuyện nhanh chóng gây bức xúc, nhận về chỉ trích từ dân mạng khi nhóm tạo tình huống phản cảm chỉ để câu view.

Tối 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin 3 thanh niên là V.T.T (sinh năm 2001), N.V.K (sinh năm 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (sinh năm 1992), trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đã được mời đến công an phường Phủ Lý làm việc.

Tại cơ quan công an, cả ba đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.