3 triệu chứng thường gặp của bệnh zona

Zona thần kinh, hay giời leo, là loại bệnh ngoài da nhưng có tổn thương gốc ở dây thần kinh, gây phát ban đau đớn và khó chịu cho người bệnh.

Bệnh zona thần kinh có thể gây phát ban khó chịu, đau đớn ở một bên cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Ai cũng có thể bị zona thần kinh nhiều lần. Cách duy nhất để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh ngoài da khó chịu này - mà lại chưa có cách chữa khỏi - là tiêm vaccine phòng ngừa zona.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nếu không được điều trị hoặc chẩn đoán sớm, bệnh zona có thể gây ra các biến chứng lâu dài cho cơ thể, vì vậy, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ sớm. Hầu hết trường hợp zona kéo dài 3-5 tuần, nhưng các dấu hiệu và triệu chứng có thể thay đổi trong suốt quá trình mắc bệnh.

Phát ban đau đớn

Theo tạp chí Health, dấu hiệu đặc trưng của bệnh zona là phát ban. Người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu - chẳng hạn đau, ngứa hoặc ngứa ran - khi phát ban. Trong một số trường hợp, cơn đau có thể kéo dài hơn phát ban, thường hết sau 1-2 tháng.

Phát ban thường ở một bên cơ thể

Phát ban do zona thường xuất hiện dưới dạng dải ở một vùng nhất định bên phải hoặc bên trái cơ thể. Virus ảnh hưởng đến hệ thần kinh dưới da, thường tái hoạt động ở một dây thần kinh duy nhất. Bất kỳ vùng da nào kết nối với đường dẫn thần kinh đó đều có thể gây phát ban.

Vị trí phát ban thường gặp là ở thân mình. Người bệnh vẫn có thể bị zona ở mông, cánh tay, mặt hoặc các vùng khác. Trong một số ít trường hợp, thường gặp ở những người có hệ miễn dịch suy yếu, phát ban có thể lan rộng hơn.

Các vết sưng biến thành mụn nước

Phát ban sẽ bắt đầu bằng những nốt sần trên da và tông màu da quyết định màu sắc của những nốt sần đó. Ở những người có tone da sáng hơn, phát ban có thể trông giống màu đỏ. Ở những người có tone da tối hơn, phát ban trông giống màu nâu sẫm, xám, hồng hoặc tím.

Trong vòng vài ngày, các nốt mụn phát triển thành mụn nước chứa đầy dịch gọi là mụn nước. Các mụn nước hợp nhất thành một vùng rộng hơn hoặc xuất hiện thành từng cụm riêng biệt.

Phát ban rỉ nước và đóng vảy

Sau khi phát ban dạng mụn nước, các mụn nước sẽ vỡ ra và rỉ dịch trước khi bắt đầu khô lại và đóng vảy. Quá trình đóng vảy này thường mất đến 10 ngày. Các vảy thường sẽ lành hoàn toàn trong vòng 2-4 tuần.

Da nhạy cảm

Khoảng 1-5 ngày trước khi phát ban, người bệnh cảm thấy da nhạy cảm hoặc khó chịu. Mức độ khó chịu có thể nhẹ, dữ dội hoặc ở mức độ trung bình. Những cảm giác này thường được mô tả:

Đau rát hoặc đau nhói

Ngứa

Tê liệt

Cảm giác châm chích hoặc ngứa ran.

Các triệu chứng giống cúm

Ngay cả trước khi phát ban xuất hiện, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng điển hình của bệnh nhiễm trùng do virus khác như cúm. Các triệu chứng này thường sẽ biến mất khi phát ban tự khỏi. Các triệu chứng bao gồm:

Ớn lạnh

Sốt

Nói chung là cảm thấy không khỏe

Đau đầu

Độ nhạy với ánh sáng

Đau dạ dày.

Một số người có thể có nguy cơ cao mắc các biến chứng liên quan đến bệnh zona, do đó, việc đến gặp bác sĩ chăm sóc sức khỏe và điều trị đặc biệt quan trọng nếu:

- Bị phát ban ở gần mắt: Có thể gây tổn thương mắt và mù lòa nếu mụn nước ở gần hoặc trong mắt.

- Hệ miễn dịch bị suy yếu do bệnh lý hoặc thuốc men: Những người này có nhiều khả năng phải nhập viện vì bệnh zona hơn.

- Là người lớn tuổi: Người lớn tuổi có nhiều khả năng phải nhập viện vì bệnh zona hơn. Họ cũng có nhiều khả năng gặp phải các biến chứng của bệnh zona như chứng đau dây thần kinh sau zona, tình trạng gây ra cơn đau dây thần kinh dữ dội kéo dài sau khi phát ban zona đã khỏi.