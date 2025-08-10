30 nhà sư Thiếu Lâm Tự 'tháo chạy' vì quy tắc 996 của trụ trì mới?

Chùa Thiếu Lâm phủ nhận tin 30 nhà sư bỏ đi vì “quy tắc 996” của trụ trì mới, khẳng định đây là tin đồn bịa đặt, vô căn cứ.

Thiếu Lâm Tự phủ nhận thông tin nhiều nhà sư rời chùa vì trụ trì mới. Ảnh: Baidu.

Ngày 9/8, Ban quản lý chùa Thiếu Lâm (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin “hàng loạt nhà sư rời bỏ chùa” đang lan truyền trên mạng. Trong thông báo đăng trực tuyến, đại diện nhà chùa khẳng định các tin đồn nói 30 nhà sư đồng loạt xin nghỉ vì bất mãn với “quy tắc 996” của trụ trì mới là “hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ”, The China Daily đưa tin.

“Quy tắc 996” vốn là cách gọi phổ biến trong giới công nghệ, ám chỉ lịch làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần. Tin đồn cho rằng trụ trì mới áp dụng lịch sinh hoạt nghiêm ngặt tương tự, bao gồm thời khóa tụng kinh, luyện võ và lao động kéo dài, khiến nhiều tăng nhân không chịu nổi áp lực và rời bỏ chùa.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi về đời sống tu hành tại ngôi chùa nổi tiếng thế giới.

Ban quản lý chùa Thiếu Lâm nhấn mạnh, mọi hoạt động trong chùa vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện tập thể nhà sư từ chức. Nhà chùa đồng thời kêu gọi công chúng không tin, không chia sẻ những tin đồn thiếu kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của di sản văn hóa này.

Chùa Thiếu Lâm, được mệnh danh là “cái nôi” của võ thuật Thiếu Lâm, không chỉ là trung tâm Phật giáo lớn mà còn là điểm du lịch nổi tiếng, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài Trung Quôc. Ngôi chùa được cho đang trải qua đợt cải tổ lớn dưới sự lãnh đạo của trụ trì mới - sư Ân Lạc. Ông được bổ nhiệm ngày 29/7, sau khi người tiền nhiệm Thích Vĩnh Tín bị điều tra vì vi phạm tài chính và đạo đức.