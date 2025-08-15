360 học sinh Indonesia ngộ độc sau bữa ăn miễn phí ở trường

Hơn 360 học sinh tại thị trấn Sragen, tỉnh Trung Java (Indonesia), đã phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại trường.

Toàn bộ thức ăn được nấu tại một bếp ăn trung tâm và phân phát cho nhiều trường học. Ảnh: BPMI Setpres.

Đây được xem là vụ việc nghiêm trọng nhất trong chương trình bữa ăn học đường miễn phí của Tổng thống Prabowo Subianto.

Theo Reuters, chương trình được triển khai từ tháng 1 năm nay, phục vụ hơn 15 triệu học sinh. Tuy nhiên, nhiều vụ ngộ độc đã xảy ra trên khắp cả nước, ảnh hưởng đến hơn 1.000 người.

Ông Sigit Pamungkas, người đứng đầu thị trấn Sragen, cho biết các mẫu thực phẩm đã được gửi đi kiểm nghiệm. Chính quyền sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho các nạn nhân.

Wizdan Ridho Abimanyu, một học sinh lớp 9, cho biết em đột nhiên bị đau bụng dữ dội, đau đầu và tiêu chảy vào ban đêm. Nam sinh nghĩ mình bị ngộ độc sau khi bạn bè chia sẻ về các triệu chứng tương tự.

Bữa trưa nghi bị nhiễm độc gồm cơm nghệ, trứng tráng, tempeh chiên, salad dưa chuột, táo và một hộp sữa. Toàn bộ thức ăn được nấu tại một bếp ăn trung tâm và phân phát cho nhiều trường học.

Trước tình hình này, ông Sigit đã ra lệnh tạm dừng bữa ăn từ nhà cung cấp này cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm chính thức. Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia, đơn vị giám sát chương trình, cho biết đã nâng cao các tiêu chuẩn vệ sinh sau những vụ ngộ độc trước đó.

Trước đó, vào tháng 5, một vụ ngộ độc khác tại thành phố Tây Java cũng khiến hơn 200 học sinh bị ốm. Kết quả xét nghiệm cho thấy thức ăn bị nhiễm vi khuẩn Salmonella và E. coli.

Dù liên tục xảy ra các sự cố, Chính phủ Indonesia vẫn đang đẩy mạnh chương trình này. Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia đã nâng cấp tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đồng thời dự kiến mở rộng chương trình tới 83 triệu người vào cuối năm nay với ngân sách 171 nghìn tỷ rupiah (khoảng 10,62 tỷ USD ).