37 'quái xế' ở Hải Phòng hầu tòa

Trong ngày 18-19/6, TAND quận An Dương (TP Hải Phòng) đưa ra xét xử lưu động vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với 37 bị cáo là "quái xế" độ tuổi 16-18.

Vụ việc xảy ra trong đêm 7, rạng sáng 8/12/2024 tại huyện An Dương (nay là quận An Dương, TP Hải Phòng), khi cơ quan chức năng địa phương nhận được tin báo về các nhóm thanh niên đi xe máy dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, sử dụng hung khí đánh nhau trên địa bàn.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định tham gia vào vụ việc có 3 nhóm, gồm: Nhóm "Trạm thu phí" có 24 đối tượng, các nhóm "Hồng Thái" và "An Hòa" mỗi nhóm cùng có 16 đối tượng.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 7/12/2024, nhóm "Trạm thu phí" mang theo bình xịt hơi cay tụ tập tại Trạm thu phí số 2 trên quốc lộ 5 (thuộc địa phận quận An Dương) để tổ chức đua xe. Đồng thời, cả nhóm thống nhất nếu gặp nhóm thanh niên khác sẽ gây sự và dùng hung khí đánh nhau.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại phường Lê Lợi (quận An Dương, TP Hải Phòng).

Khi đi đến khu vực Lãm Khê (phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng), cả nhóm gặp một nhóm khác khoảng 20 môtô (chưa xác định) đi ngược chiều, chửi bới, lạng lách thách thức, liền quay lại đuổi theo nhưng bị đối phương xịt hơi cay nên mất dấu, nên tiếp tục đi sang quận Kiến An.

Tại quận Kiến An, nhóm "Trạm thu phí" gặp nhóm "Hồng Thái" mang theo nhiều hung khí, 2 nhóm nhập vào nhau và cùng sang quận Dương Kinh (TP Hải Phòng).

Tại khu vực đường 363 (quận Dương Kinh), 2 nhóm trên gặp, gây sự và đánh đuổi một nhóm khác có khoảng 20 môtô khiến nhóm này bỏ chạy.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tiếp đó, các đối tượng di chuyển đến địa phận phường Hồng Thái (quận An Dương), thì gặp nhóm "An Hòa" đi ngược chiều. 2 bên xảy ra xô xát, khiến Vũ Mạnh Thắng (SN 2008) và Ngô Quang Huy (SN 2007, cùng trú tại phường An Hòa, quận An Dương) bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, tạm giữ các đối tượng, lấy lời khai, giám định sức khỏe và thu giữ các tang chứng, vật chứng theo quy định.

Trong tổng số 37 bị cáo đưa ra xét xử có 9 bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giam, 19 bị cáo sau thời gian bị bắt tạm giam được chuyển sang hình thức bảo lãnh, 9 bị cáo còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có 2 bị cáo là nữ.

Cũng trong vụ án này, còn có 2 bị can Phạm Văn Huy và Ngô Việt Anh bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tách vụ án hình sự để tiếp truy bắt, xử lý sau.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và nhận tội, căn cứ diễn biến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt: Đồng Văn Khương (SN 2008, trú phường An Hòa, quận An Dương) 49 tháng tù; Trương Văn Huy Hoàng (SN 2007, trú phường Lê Thiện, quận An Dương) 35 tháng tù; Phan Thành Nam (SN 2006, trú phường An Hưng, quận Hồng Bàng) 30 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Thịnh (SN 2007, trú phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An) và Lê Tùng Lâm (SN 2008, trú phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) cùng 18 tháng tù; Phạm Xuân Hoa (SN 2008, trú phường An Đồng, quận An Dương)15 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận án từ 15-30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Ngoài 37 đối tượng bị đưa ra xét xử, còn 14 đối tượng khác tại thời điểm phạm tội đều chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hành sự về tội "Gây rối trật tự công cộng", nên Cơ quan điều tra chuyển tài liệu để cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.