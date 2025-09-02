3h sáng vẫn lang thang tìm phòng ở Tà Xùa dịp 2/9

Với tâm lý chủ quan, một số du khách đến Tà Xùa (Sơn La) dịp lễ 2/9 gặp khó khi tìm phòng nghỉ.

Nữ du khách "check-in" Tà Xùa giữa tháng 7. Ảnh: Hữu Đạt.

Đến xã Tà Xùa sáng 1/9, hướng dẫn viên Diệp Hữu Đạt (26 tuổi, ngụ Bắc Ninh) bất ngờ khi chứng kiến cảnh kẹt xe tại đường tỉnh 112 (ĐT112), trung tâm thị xã.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đạt cho biết khách đến địa danh dịp này "đông như trẩy hội", bất chấp tháng 10 đến tháng 3 năm sau mới là mùa săn mây.

"Một số du khách mang tâm lý chủ quan rằng nhiều người sẽ đổ dồn về Hà Nội xem diễu binh nên không đặt phòng trước. 3h sáng, tôi vẫn thấy khách lặn lội đi tìm chỗ nghỉ", Đạt nói.

Thời tiết Tà Xùa ngày 1/9 ít mây, đôi lúc có mưa. Nhiệt độ dao động 21-29 độ C, độ ẩm không khí khoảng 70%. Cái lạnh ẩm ương của địa phương thu hút du khách đến săn mây, chụp ảnh, hay chỉ đơn giản là cuộn tròn cả ngày trên chiếc giường êm ái.

Cảnh kẹt xe ở một số tuyến đường trung tâm xã Tà Xùa (Sơn La). Ảnh: Hữu Đạt, Thương Mắm.

Ở xã Tà Xùa, khách Việt chiếm đa số vào các dịp lễ và cuối tuần, trong khi khách quốc tế đi đều đặn quanh năm, không phụ thuộc mùa cao điểm, góp phần duy trì sự ổn định cho các homestay trên địa bàn.

Đức Thiên, quản lý 1941M Homestay Tà Xùa, cho biết 16 phòng với đa dạng hạng khác nhau tại đơn vị đã chật kín khách đến tận 6/9. Sức chứa tối đa là 80 khách/đêm. Nhu cầu tìm chỗ nghỉ tăng cao "đội" giá phòng vào dịp 2/9 lên khoảng 30-35% so với ngày thường. Phòng đắt nhất cho gia đình rơi vào khoảng 1,15 triệu đồng/đêm.

Sức hút của đơn vị nằm ở tầm nhìn đồi núi thoáng đãng, giúp khách tránh xa tiếng ồn ã của phố thị. Hạn chế hóa chất trong sinh hoạt cũng là điểm cộng tại cơ sở này.

Tương tự, Hà Mạnh Luân, chủ hai homestay Tà Xùa Clouds và Clouds Garden (30 phòng, sức chứa khoảng 130 khách/đêm), cho biết toàn bộ phòng đã hết sạch chỗ dịp Quốc khánh 2/9. Do lượng khách vượt quá khả năng phục vụ, dịp cao điểm này, cơ sở phải từ chối khoảng 20-30% yêu cầu đặt phòng.

Một phòng view 360 độ tại Tà Xùa Clouds Homestay. Ảnh: FBĐV.

Sở hữu tầm nhìn bao quát biển mây và hướng mặt trời mọc, hai homestay của anh Luân trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ và những người mê săn mây.

"Nếu có mây thì ngay tại homestay cũng ngắm được, không cần phải di chuyển. Đó là lợi thế lớn để hút khách check-in", anh chia sẻ và nói thêm công suất khai thác năm nay tăng rõ rệt, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Thay vì ra biển, nhiều du khách chọn nghỉ dưỡng trên núi, khiến hầu như cuối tuần nào các cơ sở lưu trú ở Tà Xùa cũng trong tình trạng kín phòng, ngay cả giai đoạn sau lễ.

Đối tượng khách lưu trú tại đơn vị khá đa dạng từ gia đình, nhóm bạn, cặp đôi đến đoàn công ty. Một cơ sở thiên về khách đoàn lớn, cơ sở còn lại phục vụ nhiều bạn trẻ, cặp đôi.

Ngoài lưu trú, homestay còn tổ chức lửa trại, văn nghệ, tour tham quan thảo nguyên, cây cô đơn, ruộng bậc thang, suối và hồ thủy điện trong bán kính 50 km, giúp kéo dài thời gian trải nghiệm. Anh dự đoán mùa đông-xuân cao điểm sắp tới, lượng khách sẽ còn tăng mạnh hơn.

Trong khi đó, Thúy Hạ, chủ Cà Phê Mây, một cơ sở lưu trú tại Tà Xùa, cho hay hiện homestay có tổng cộng 15 phòng, gồm phòng đơn, phòng đôi và một phòng cộng đồng với sức chứa khoảng 10 người. Toàn bộ hệ thống phòng đã được đặt kín trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, kéo dài từ ngày 30/8 đến 2/9.

Cảnh ruộng lúa xanh mướt tại Tà Xùa hồi tháng 7. Ảnh: Hữu Đạt.

Theo chủ cơ sở lưu trú, lượng khách năm nay tăng mạnh, ước tính khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Năm 2024, tháng 7 gần như vắng khách, nhưng năm nay đã đông ngay từ tháng 7. Khách bắt đầu đặt phòng cho dịp 2/9 từ tháng 7 và đến đầu tháng 8 thì cơ sở đã kín chỗ", chị cho biết.

Trước sự gia tăng lượng khách như lễ năm nay, chị Hạ thẳng thắn nhận định đây là xu hướng tất yêu bởi du lịch mỗi năm phải phát triển.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, đơn vị đã bổ sung thêm bàn ghế, cải thiện thực đơn so với năm ngoái, dù hiện tại chưa triển khai chương trình giải trí mới. Giá phòng hiện duy trì ở mức 900.000 đồng/đêm cho 2 khách, đã bao gồm dịch vụ ăn uống cơ bản.

Đối tượng khách hàng chính của cơ sở lưu trú trên là các gia đình, cặp đôi và nhóm bạn đi nghỉ dưỡng, khác với nhóm phượt thủ trước kia. Chị Hạ nhận định: "Khách đi du lịch nghỉ dưỡng đông hơn hẳn khách phượt, nhất là dịp 2/9", Hạ nói.

Hiện, Tà Xùa có 75 cơ sở lưu trú, homestay. Mỗi tháng xã đón trung bình khoảng 8.500 lượt khách du lịch; trong đó khách lưu trú trên 4.600 người, khách đi về trong ngày gần 3.900 người, theo phòng Kinh tế xã.