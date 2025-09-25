4 anh em nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc 3,8 tỷ USD lãnh án

Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, anh em Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Sau 2 ngày xét xử, khoảng 21h ngày 24/9, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm 43 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD , tương đương gần 88.000 tỷ đồng . Trong số các bị cáo bị tuyên án có 4 anh em gồm Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Thị Hạ Tây và bị cáo Huỳnh Long Bạch.

HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Long Nhu 13 năm tù Huỳnh Long Tứ 11 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Tây Hạ 9 năm 6 tháng tù. Các mức án chung cho 2 tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Anh trai của Nhu là bị cáo Huỳnh Long Bạch bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo tại phiên tòa.

39 bị cáo khác bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù cho 1 hoặc 2 tội danh "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc".

Ngoài ra, trong số này có một số bị cáo có thời gian tạm giam bằng với mức án tuyên, nên được trả tự do ngay tại tòa.

HĐXX còn tuyên phạt bổ sung tất cả bị cáo 30-100 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Đường dây này do anh em Huỳnh Long Nhu (SN 1993) và Huỳnh Long Bạch (SN 1991) thực hiện. Theo cáo trạng, vào các ngày 5, 6/11/2021, cơ quan chức năng đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp, mời làm việc nhiều đối tượng có hành vi hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng thông qua trang 2 trang web Swiftonline... và NagaClubs...

Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT để thiết kế các web Swiftonline... và Nagaclubs... Sau đó, 2 web này kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận 1-1,5%/ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH…) trên các sàn giao dịch Remintano, Binance… hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác.

Bị cáo Huỳnh Long Nhu tại phiên tòa.

Sau đó người chơi chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, với quy định 1 Naga tương đương 10 USD T và 1 USD T tương đương 1 USD (theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch) để tham gia đánh bạc với hình thức chủ yếu là chơi bài Baccarat.

Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.

Với phương thức và thủ đoạn trên, Nhu, Bạch cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian dài, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu User, riêng Nagalubs... là 5.076 User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động trên 2 web trên được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác.

Các đối tượng đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng , Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng (riêng trang web Nagaclubs.com hơn 2,5 triệu USD ). Để che giấu nguồn tiền, các đối tượng đã dùng số tiền trên đầu tư vào bất động sản, ôtô… và chuyển ra nước ngoài.

Đồng phạm của Nhu và Bạch vừa tham gia đánh bạc thông qua việc tạo các tài khoản cá cược, vừa lôi kéo người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng.

Trong vụ án này còn có bị can Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đang bỏ trốn, CQĐT đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.

Khi đường dây bị triệt phá, sàn Swiftonline.live ngắt kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài, khiến cơ quan chức năng không thể trích xuất toàn bộ dữ liệu, thông tin tài khoản và lịch sử cá cược.

Tại CQĐT, bị cáo Nhu khai sàn Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên của người chơi đánh bạc, lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD /ngày.

Tại tòa, hầu hết bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.